Οι διορισμένες από τη Μόσχα αρχές της περιφέρειας της Χερσώνας στη νότια Ουκρανία ζήτησαν σήμερα από τη Ρωσία να οργανώσει την απομάκρυνση αμάχων από αυτή την περιοχή που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία στα τέλη Σεπτεμβρίου και αποτελεί στόχο της αντεπίθεσης του ουκρανικού στρατού.

«Προτείναμε όλοι οι κάτοικοι της περιφέρειας της Χερσώνας που θέλουν να προστατευτούν από (ουκρανικά) πυραυλικά πλήγματα μπορούν να πάνε σε άλλες περιοχές στη Ρωσία», δήλωσε στο Telegram ο επικεφαλής της κατοχικής διοίκησης της Χερσώνας, Βλαντιμίρ Σάλντο.

«Πάρτε τα παιδιά σας και φύγετε», προέτρεψε σε μια ομιλία του που μεταδόθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Σάλντο εμφανίζεται καθισμένος πίσω από ένα γραφείο, με μια ρωσική σημαία στο φόντο.

Ο Σάλντο κάλεσε τη Ρωσία να παράσχει τη «βοήθεια» που είναι απαραίτητη «για να οργανωθεί μια τέτοια εργασία», λέγοντας από την πλευρά του ότι πρότεινε «καταρχήν» στους κατοίκους των τοποθεσιών στη δεξιά όχθη του ποταμού Δνείπερου, που είναι πιο κοντά στην πρώτη γραμμή του μετώπου, να εγκαταλείψουν την περιοχή.

The Moscow-installed head of Ukraine’s southern Kherson region, which the Kremlin says it has annexed, asks #Russia to help evacuate civilians from the area, in a sign that a Ukrainian counteroffensive is advancing. https://t.co/Tx0V8fyn5R

Αυτοί οι κάτοικοι θα μεταφερθούν σε ρωσικές περιοχές που βρίσκονται πιο κοντά σε αυτήν της Χερσώνας, είπε, επικαλούμενος τη χερσόνησο της Κριμαίας, που προσαρτήθηκε το 2014 από τη Μόσχα, και τις περιοχές του Ροστόφ, του Κρασνοντάρ και της Σταυρούπολης, στη νότια Ρωσία.

Οι εκκλήσεις αυτές έρχονται μία ημέρα αφότου το Κίεβο ισχυρίστηκε ότι κατέλαβε πέντε τοποθεσίες στην περιφέρεια της Χερσώνας.

Επί εβδομάδες, ο ουκρανικός στρατός ηγείται μιας αντεπίθεσης σε αυτά τα εδάφη της νότιας Ουκρανίας, που προσαρτήθηκαν από τη Μόσχα, αλλά όπου ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι κατέλαβαν περισσότερα από 400 τετραγωνικά χιλιόμετρα σε λιγότερο από επτά ημέρες.

«Καθημερινά, πόλεις στην περιφέρεια Χερσώνα δέχονται πυραυλικές επιθέσεις», είπε ο Σάλντο σήμερα. «Αυτές οι επιθέσεις προκαλούν σοβαρές ζημιές, πρώτα και κύρια, στους κατοίκους», κατέληξε.

Πάντως σύμφωνα με τις υπηρεσίες πληροφοριών της Βρετανίας, μια μετακίνηση πληθυσμών από τη Χερσώνα είναι πιθανή, καθώς οι ουκρανικές δυνάμεις επελαύνουν και πολύ σύντομα μπορεί να φτάσουν στην ομώνυμη πρωτεύουσα της περιφέρειας.

Russia is preparing to 'evacuate' civilians from Kherson amid fears Ukraine could soon reach the southern city, according to British intelligence.



Probably more like abduction and forcible kidnapping to Russia of Ukrainian civilians from Kherson https://t.co/sgL6yRnDRv