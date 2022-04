Οι ρωσικές δυνάμεις «αποχωρούν ταχέως» από τις περιοχές του Κιέβου και του Τσερνίχιβ, στη βόρεια Ουκρανία, με στόχο να αναδιαταχθούν προς τα ανατολικά και τα νότια, εκτίμησε σήμερα ο Μιχαήλο Ποντόλιακ, ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί στα περίχωρα της ουκρανικής πρωτεύουσας, ένας άλλος σύμβουλος της προεδρίας, ο Ολέξι Αρέστοβιτς, διαβεβαίωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις «εκδίωξαν τον εχθρό προς τα σύνορα’ και ότι «περισσότερες από 30 κοινότητες απελευθερώθηκαν».

«Πήραμε μεγάλο αριθμό στρατιωτικών οχημάτων που είχαν εγκαταλειφθεί, χωρίς καύσιμα», πρόσθεσε στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η προεδρία.

Οι Ρώσοι «αποχωρούν από την περιοχή του Τσερνίχιβ», επιβεβαίωσε ο κυβερνήτης αυτής της επαρχίας, Βιατσεσλάβ Τσαούς, σημειώνοντας ότι στην ομώνυμη πόλη δεν έγιναν νέοι βομβαρδισμοί κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Μετά την ταχεία αποχώρηση των Ρώσων από τις περιοχές του Κιέβου και του Τσερνίχιβ και λαμβάνοντας υπόψη τις κινήσεις και τις συγκεντρώσεις των δυνάμεων του κατακτητή, είναι προφανές ότι η Ρωσία επέλεξε μια άλλη τακτική», έγραψε εξάλλου ο Ποντόλιακ στο Telegram.

