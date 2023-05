Η αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας κατέρριψε 29 από τους 30 πυραύλους που εκτόξευσε την νύχτα η Ρωσία, αλλά ένας άνθρωπος σκοτώθηκε κατά την κατάρριψη πυραύλου στην πόλη της Οδησσού, όπως ανακοίνωσε το Κίεβο.

Αυτή ήταν η ένατη πυραυλική επίθεση της Ρωσίας προς την Ουκρανία αυτόν τον μήνα. Φλεγόμενα συντρίμμια πυραύλων που αναχαιτίσθηκαν από την ουκρανική άμυνα έπεσαν σε περιοχές του νοτίου Κιέβου προκαλώντας μικρές πυρκαγιές, χωρίς θύματα και χωρίς σημαντικές υλικές ζημίες.

Ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι στην πυραυλική επίθεση της Ρωσίας χρησιμοποιήθηκαν και πύραυλοι Κρουζ θαλάσσης – εδάφους, εδάφους – εδάφους και αέρος – εδάφους, καθώς και δύο ιρανικά επιθετικά drones Shahed και δύο αναγνωριστικά drones, τα οποία καταρρίφθηκαν.

«Όλοι οι στόχοι πάνω από το Κίεβο καταρρίφθηκαν», ανακοίνωσε ο στρατηγός Βαλέρι Ζαλούζνι, αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στο Telegram

Αξιωματούχοι στην Οδησσό της Ουκρανίας δήλωσαν ότι βιομηχανική εγκατάσταση επλήγη όταν ρωσικός πύραυλος συνετρίβη στο έδαφος αφού αναχαιτίσθηκε από την αντιαεροπορική άμυνα, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας δύο.

Ukrainian media reports on explosions in Kyiv, as well as in Zhytomyr and Khmelnytskyi regions. Despite the ban of the US on the use of air defense systems by Ukraine, they still used them pic.twitter.com/zDQO1onYfc