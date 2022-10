Με αμείωτη ένταση μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, με τις δυνάμεις της Ρωσίας να σφυροκοπούν εκ νέου αρκετές περιοχές της χώρας. Τα νέα πλήγματα στο Κίεβο έχουν προκαλέσει εκρήξεις, γεμίζοντας καπνούς τον ουρανό της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Η νέα επίθεση της Ρωσίας, σύμφωνα με τις Αρχές της Ουκρανίας, σημειώθηκε σε «καίρια υποδομή» του Κιέβου. Πρόκειται για τρία πλήγματα πυραύλων σε «εγκαταστάσεις ηλεκτρικού ρεύματος».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας κατηγόρησε τη Ρωσία ότι τρομοκρατεί και σκοτώνει αμάχους έπειτα από τις σημερινές αεροπορικές επιθέσεις, σε ανάρτησή του στο Twitter. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι γνωστοποίησε επίσης ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από πυραυλικό πλήγμα σε κτίριο κατοικιών στην πόλη Μικολάιβ, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Η Ουκρανία βάλλεται από τους κατακτητές. Συνεχίζουν να κάνουν αυτό που κάνουν καλύτερα–να τρομοκρατούν και να σκοτώνουν πολίτες. Το τρομοκρατικό κράτος δεν θα αλλάξει τίποτα προς όφελός του με τέτοιες ενέργειες. Απλά θα επιβεβαιώσει τον καταστροφικό και δολοφονικό του χαρακτήρα, για τον οποίο θα λογοδοτήσει σίγουρα», έγραψε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε ανάρτησή του στο Telegram.

Occupiers continue to terrorize civilians. In Mykolaiv, the enemy destroyed a residential building with C-300 missiles. A person died. There was also a strike at the flower market, the chestnut park. I wonder what the Russians were fighting against at these peaceful facilities? pic.twitter.com/z2SzXDhNUE