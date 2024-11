Ουκρανία:Ήχησαν οι σειρήνες στο Κίεβο – Φόβοι για μεγάλο χτύπημα των Ρώσων – Ποιες πρεσβείες είναι κλειστές

Μια περίεργη ατμόσφαιρα επικρατεί τις τελευταίες ώρες στην Ουκρανία και κυρίως στο Κίεβο μετά τις πληροφορίες ότι επίκειται μεγάλης κλίμακας χτύπημα των Ρώσων.

Ήδη έχουν ηχήσει οι σειρήνες και ο κόσμος σπεύδει στα καταφύγια προκειμένου να προφυλαχθεί με τις εικόνες να θυμίζουν την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία.

Μητέρες με τα παιδιά τους τρέχουν να προφυλαχθούν κάτω από γέφυρες και κόσμος σπεύδει να προφυλαχθεί ακόμα και σε σταθμούς του Μετρό.

Air Alert in Kyiv. There are a lot of talks about huge missile attack today. Imagine your kids’ childhood look like this. russias are monsters and terrorists. #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/TZTdNSj0Qz

Πρεσβείες ανάμεσά τους και η ελληνική έκλεισαν για το κοινό και συνέστησαν στους υπαλλήλους τους να βρουν ασφαλές καταφύγιο.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίεβο έκλεισε προσωρινά αφού έλαβε «συγκεκριμένες πληροφορίες για πιθανή σημαντική αεροπορική επίθεση στις 20 Νοεμβρίου». «Με μεγάλη προσοχή, η πρεσβεία θα κλείσει και οι υπάλληλοι της πρεσβείας έχουν λάβει οδηγίες να καταφύγουν στη θέση τους», ανέφερε σε ανακοίνωσή της, και μάλιστα όπως σημειώνεται είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό.

Μετά το προσωρινό κλείσιμο της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Κίεβο, η Ισπανία ανακοίνωσε επίσης ότι θα κλείσει τη δική της πρεσβεία λόγω μιας «πιθανής μεγάλης αεροπορικής επιδρομής» στην πρωτεύουσα ενώ κλειστές είναι και οι πρεσβείες της Ιταλίας και της Ελλάδας.

Η βρετανική πρεσβεία στην Ουκρανία παραμένει ανοιχτή, με την κυβέρνηση να λέει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση στο Κίεβο.

Οι Ρώσοι στο πλαίσιο του ψυχολογικού πολέμου παίζουν τα δικά τους παιχνίδια και όπως ανακοίνωσε η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας (GUR) δεν διακινείται από την ίδια ένα έγγραφο το οποίο δήθεν αναφέρει ότι θα εξαπολυθεί μια μαζική επίθεση σε όλες τις πόλεις της Ουκρανίας.

Russia is conducting a massive information and psychological attack against Ukraine, — GUR



Messengers and social networks are allegedly spreading a message on behalf of GUR about the threat of a “particularly massive” missile and bomb strike on Ukrainian cities today.



This… pic.twitter.com/3zUR4gvIyN