Ουκρανία: «Καταστρέψαμε ρωσικό πλοίο του στόλου Βαλτικής Θάλασσας» – Πλάνα από το σαμποτάζ

Η Ουκρανία κατάφερε ένα πολύ σημαντικό πλήγμα στη Ρωσία, αφού στελέχη της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών ανακοίνωσαν σήμερα (07.10.2024) την επιτυχημένη αποστολή δολιοφθοράς με στόχο το ρωσικό ναρκοθηρευτικό πλοίο «Aleksandr Obukhov».

Πρόκειται για μια μεγάλη απώλεια, αφού η Ρωσία χάνει το δεύτερο πολεμικό πλοίο του στόλου Βαλτικής Θάλασσας το τελευταίο εξάμηνο, αφού τον περασμένο Απρίλιο είχε ξεσπάσει πυρκαγιά στην ρωσική κορβέτα «Serpukhov» από σαμποτέρ της Ουκρανίας.

Οι Ουκρανοί αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι το ρωσικό πολεμικό πλοίο έπαθε «σοβαρή ζημιά μετά τη διαρροή νερού στον κινητήρα λόγω τρύπας που εμφανίστηκε μυστηριωδώς σε έναν αγωγό αερίου».

🇺🇦 The GUR successfully disabled another Russian warship. The Baltic Fleet minesweeper “Aleksandr Obukhov”, based in the city of Baltiysk, was damaged during a special operation. After water entered the engine, it’s now in for expensive and complex repairs. This is the 2nd… pic.twitter.com/duACOZA4Ox