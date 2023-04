Σε μια δήλωση για την Μαύρη Θάλασσα που δεν θα αρέσει καθόλου στην Ρωσία, προχώρησε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Ντμίτρο Κουλέμπα, στην επέτειο βύθισης της ναυαρχίδας του ρωσικού στόλου, του Moskva.

«Είναι καιρός να δημιουργήσουμε ένα παγκόσμιο δίκτυο ασφαλείας για όλα τα έθνη της περιοχής που απειλούνται» και να κάνουμε τη Μαύρη Θάλασσα «αυτό που έχει γίνει η Βαλτική Θάλασσα: μια θάλασσα του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Κουλέμπα κατά την έναρξη μιας διάσκεψης στη Ρουμανία.

«Σήμερα είναι η πρώτη επέτειος του ναυαγίου του καταδρομικού Moskva» και «άλλα ρωσικά πολεμικά πλοία θα έχουν την ίδια τύχη με την υποστήριξη των φίλων και εταίρων μας», πρόσθεσε στο μήνυμα που απηύθυνε στη διάσκεψη μέσω βιντεοσύνδεσης από την Ουκρανία.

Το Moskva βυθίστηκε πέρυσι στα μέσα Απριλίου έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σ’ αυτό, σύμφωνα με το Κρεμλίνο. Η Ουκρανία δήλωσε πως οι ένοπλες δυνάμεις της το έπληξαν με πυραύλους, γεγονός που επιβεβαίωσαν και οι ΗΠΑ.

Massive blow to Russian credibility! #OnThisDay, 13 April, 🇺🇦 military launched a Neptune missile into the Moskva warship. The pride of the 🇷🇺 Black Sea fleet sunk after a fire on board. Hitting Moskva became a symbolic victory for Ukraine! And yes, Moskva was a legitimate… pic.twitter.com/GTPfNTX8WE