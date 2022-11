Η Ρωσία εξαπέλυσε σήμερα νέα πυραυλικά πλήγματα στην Ουκρανία, βομβαρδίζοντας τουλάχιστον μια τοποθεσία υποδομών ζωτικής σημασίας στο Κίεβο, καθώς εκρήξεις ακούγονταν στα περίχωρα της πρωτεύουσας.

Κατά μία σχεδόν «διαβολική» σύμπτωση, η νέα πυραυλική επίθεση στην Ουκρανία συνέπιπτε χρονικά με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που ανακήρυσσε την Ρωσία «κράτος προαγωγό της τρομοκρατίας και κράτος που χρησιμοποιεί τρομοκρατικά μέσα»…

Συναγερμοί προειδοποίησης για αεροπορική επιδρομή σήμαναν σε όλη την Ουκρανία και ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν αναφορές για συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας που ενεργοποιήθηκαν σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για θύματα, αν και τοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν ήδη λόγο για έναν νεκρό.

⚡️In the Kyiv region, a high-rise apartment building was hit in the territory of one of the regions of the region. A fire has started, the head of the National Police of the region, Andrii Nebytov, said. pic.twitter.com/FZx70IrHzq — FLASH (@Flash_news_ua) November 23, 2022

Για ύπαρξη θυμάτων κάνει λόγο και ο σύμβουλος του Ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών, Άντον Γερασένκο, επικαλούμενος τον Αρχηγό της Αστυνομίας του Κιέβου, τον Άντρι Νεμπίτοφ.

Horrible aftermath of a Russian rocket hitting a residential building in Kyiv suburb. There are casualties – head of National Police in Kyiv region Andrii Nebytov.



Rescuers and police are at work. pic.twitter.com/miB1wZGZDb — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 23, 2022

Ανταποκριτές του Reuters και του Γαλλικού Πρακτορείου είπαν ότι άκουσαν μέσα και γύρω από το Κίεβο πολλές ισχυρές εκρήξεις και ότι αντιαεροπορικοί πύραυλοι πετούσαν στον ουρανό.

A lot of cities in Ukraine are under missile attack right now. Lviv, Ivano-Frankivsk, Kyiv, Vinnytsia, Mykolaiv, Cherkasy, Kherson are all under attack and more missiles are nderway. Also airdefense reportedly shot down 4 missiles already.



Russia showing its state terrorism pic.twitter.com/PeCNsc7dsJ — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 23, 2022

Έκτακτες διακοπές ρεύματος ξεκίνησαν στο Κίεβο, ανακοίνωσε ένας τοπικός πάροχος ενέργειας.

“(Πύραυλοι) έπληξαν μια από τις εγκαταστάσεις υποδομών της πρωτεύουσας. Μείνετε στα καταφύγια! Ο συναγερμός αεροπορικής επιδρομής συνεχίζεται”, έγραψε ο δήμαρχος του Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο, στο Telegram.

Δεν έδωσε λεπτομέρειες για τις υποδομές που επλήγησαν. Ωστόσο, οι ρωσικές δυνάμεις πλήττουν όλο και περισσότερο ουκρανικές υποδομές ζωτικής σημασίας τις τελευταίες εβδομάδες, έπειτα από αποτυχίες τους στο πεδίο των μαχών που ακολούθησαν την εισβολή τους στις 24 Φεβρουαρίου.

Ρωσικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει διακοπές ρεύματος για μεγάλα χρονικά διαστήματα που πλήττουν έως και 10 εκατομμύρια καταναλωτές. Ο εθνικός φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι θα χρειαστούν περισσότερες διακοπές ρεύματος σε ολόκληρη τη χώρα.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ένα νεογέννητο σκοτώθηκε σε μια ρωσική πυραυλική επίθεση που έπληξε ένα μαιευτήριο στην πόλη Βιλνιάνσκ στη νοτιοανατολική Ουκρανία νωρίτερα σήμερα.

«Κράτος προαγωγός της τρομοκρατίας» η Ρωσία

Όπως προαναφέραμε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε κείμενο που χαρακτηρίζει την Ρωσία «κράτος προαγωγό της τρομοκρατίας» στον πόλεμο της Ουκρανίας και καλεί στις 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνουν το ίδιο.

Το σχετικό κείμενο υιοθετήθηκε στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο με 494 ψήφους υπέρ (58 κατά και 44 αποχές).

«Είπαμε τα σύκα σύκα (…) Η αναγνώριση του γεγονότος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέλνει ένα ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα. Η Ευρώπη, οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν να μείνουν απαθείς, την ώρα που ο μεγάλος γείτονάς τους παραβιάζει όλους τους ανθρωπιστικούς και διεθνείς κανόνες», δήλωσε ο Λιθουανός ευρωβουλευτής και πρώην πρωθυπουργός Άντριους Κουμπίλιους.

Στο κείμενο που υιοθετήθηκε από τους ευρωβουλευτές καλούνται η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν «ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο», το οποίο θα επέτρεπε την λήψη κατά των χωρών που χαρακτηρίζονται προαγωγοί της τρομοκρατίας «σειράς αυστηρών περιοριστικών μέτρων που θα περιόριζαν σημαντικά τις σχέσεις της Ένωσης» με τις χώρες αυτές.