Ένας Γάλλος δημοσιογράφος σκοτώθηκε σήμερα στην περιοχή Λουγκάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της επαρχίας, Σέρχιι Χαϊντάι.

Ο Χαϊντάι είπε ότι ο δημοσιογράφος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια εκκένωσης από την περιοχή, η οποία αντιμετώπισε σφοδρά πυρά τις τελευταίες ημέρες καθώς η Ρωσία έχει εστιάσει εκεί την προσοχή της στην προσπάθεια κατάληψης της πόλης Σεβεροντονέτσκ.

Ο Χαϊντάι ανέφερε συγκεκριμένα:: «Σήμερα θωρακισμένο όχημα εκκένωσης επρόκειτο να παραλάβει 10 άτομα από την περιοχή και δέχθηκε εχθρικά πυρά. Θραύσματα από οβίδες τρύπησαν τη θωράκιση του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα ένας διαπιστευμένος Γάλλος δημοσιογράφος που κατέγραφε την εκκένωση να τραυματιστεί θανάσιμα στο λαιμό».

Ο κ. Χαϊντάι επιβεβαίωσε ότι η εκκένωση από την περιοχή έχει πλέον σταματήσει.

⚡️Russians in the #Luhansk region fired on an evacuation vehicle, killing #French journalist In the Luhansk region, an armored evacuation vehicle came under fire from the #Russian army. Shell fragments pierced the car's armor. #BREAKING pic.twitter.com/robXNtATjF

Σύμφωνα με την Hanna Liubakova, δημοσιογράφο από τη Λευκορωσία, ο νεκρός δημοσιογράφος ονομάζεται Φρεντερίκ Λεκλέρκ Ίμχοφ.

#Ukraine The French journalist Frédéric Leclerc Imhoff was killed in Severodonetsk. He was hit in the neck by Russian shell shrapnel. The car was to evacuate people, which was the story the journalist wanted to report on.



My thoughts are with his loved ones. pic.twitter.com/5bmfNDDziY