Ουκρανία: Ο ρωσικός στρατός είναι σε «απόσταση αναπνοής» από την στρατηγική πόλη Ποκρόφσκ

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα (29.10.2024) ότι οι στρατιωτικές της δυνάμεις κατέλαβαν ακόμα τρεις οικισμούς στην περιφέρεια του Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία και πλέον βρίσκονται σε απόσταση «αναπνοής» από την, στρατηγικής σημασίας, πόλη Ποκρόφσκ.

Τα στρατεύματα που έχει αναπτύξει η Ρωσία στην ανατολική Ουκρανία κατάφεραν να προωθηθούν στις πόλεις Κουράχοβε και Σελίντοβε και πλέον είναι θέμα χρόνο να εξαπολύσουν επίθεση στον κόμβο του Ποκρόφσκ, που είναι ζωτικής σημασίας για την υποστήριξη των ουκρανικών δυνάμεων στην περιοχή.

Οι Ρώσοι στρατιώτες κατέλαβαν τους οικισμούς Γκιρνίκ, Κατερίνιφκα και Μπογκογιάβλενκα, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας στην ημερήσια αναφορά του.

Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS

Προωθούνται οι Ρώσοι

Ο πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν έχει κάνει «προτεραιότητά» του την κατάληψη της βιομηχανικής περιφέρειας του Ντονμπάς και η προώθηση των ρωσικών στρατευμάτων εκεί έχει ενταθεί εδώ και εβδομάδες.

Στο μεταξύ, το ανθρακωρυχείο στην ανατολική ουκρανική πόλη Ποκρόφσκ, το οποίο παράγει κοκ που είναι ζωτικής σημασίας για τη χαλυβουργία, εξακολουθεί να λειτουργεί παρά το γεγονός ότι οι ρωσικές δυνάμεις πλησιάζουν, δήλωσε σήμερα πηγή στη μεταλλευτική βιομηχανία.

Ουκρανοί στρατιωτικοί αναλυτές ανέφεραν αυτή την εβδομάδα πως ρωσικά στρατεύματα έχουν φθάσει σε απόσταση περίπου 7,5 χιλιομέτρων από το Ποκρόφσκ, καθώς υπερτερούν αριθμητικά και σε εξοπλισμό. Τις τελευταίες 24 ώρες, δυνάμεις της Ουκρανίας απώθησαν 31 ρωσικές επιθέσεις στον τομέα του Ποκρόφσκ, ανακοινώθηκε από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Γιατί έχει σημασία το Ποκρόφσκ

Το ορυχείο βρίσκεται σε απόσταση 10 χιλιομέτρων δυτικά της πόλης, προς την αντίθετη κατεύθυνση απ’ αυτή που προωθούνται οι ρωσικές δυνάμεις. Το Ποκρόφσκ είναι ένας στρατηγικής σημασίας κόμβος ανεφοδιασμού.

Η πηγή στη μεταλλευτική βιομηχανία, η οποία ζήτησε να μην κατονομασθεί, δεν είπε σε ποιο σημείο ο ιδιοκτήτης του ορυχείου, ο όμιλος μεταλλουργίας Metinvest, ενδέχεται να αναγκασθεί να σταματήσει τις επιχειρήσεις και να απομακρύνει το προσωπικό.

Από την πλευρά της, η Metinvest είχε ανακοινώσει πως δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια των εργατών και βοηθάει στην απομάκρυνση των οικογενειών των εργαζομένων από την περιοχή του μετώπου.

Η ουκρανική ένωση χαλυβουργίας ανακοίνωσε αυτό το μήνα ότι ενδεχόμενο κλείσιμο του ορυχείου του Ποκρόφσκ, το οποίο αποτελεί τη μόνη εγχώρια πηγή άνθρακα κοκ που είναι ουσιώδους σημασίας για τη χαλυβουργία, μπορεί να προκαλέσει μείωση της παραγωγής χάλυβα στα 2 εκατομμύρια ως 3 εκατομμύρια μετρικούς τόνους την επόμενη χρονιά, από τα 7,5 εκατομμύρια μετρικούς τόνους που αναμένεται να φθάσει το 2024.