Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε και επίσης πως η πόλη Λίμαν στο Ντόνετσκ έχει πλέον ανακαταληφθεί από τις δυνάμεις της Ουκρανίας, μια μέρα αφού η Ρωσία αποφάσισε να αποσύρει τον στρατό της από εκεί.

Ο Ζελένσκι σε βίντεο ανέφερε πως «από τις 12:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδος) η Λίμαν είναι εντελώς καθαρή. Ευχαριστώ τους στρατιωτικούς μας».

Τα ουκρανικά στρατεύματα ανακοίνωσαν πως ανακατέλαβαν τη στρατηγικής σημασίας πόλη Λίμαν στην κατεχόμενη ανατολική Ουκρανία, μια οδυνηρή ήττα για τους Ρώσους που έκανε τον Ραμζάν Καντίροφ να απευθύνει έκκληση για ενδεχόμενη χρήση μικρής ισχύος πυρηνικών όπλων.

Η ανακατάληψη της πόλης χθες, Σάββατο, πραγματοποιήθηκε μόλις μία ημέρα αφού ο Πούτιν κήρυξε την προσάρτηση σχεδόν του ενός πέμπτου της Ουκρανίας -περιλαμβανομένου του Ντονέτσκ, όπου βρίσκεται η Λίμαν- και έθεσε τις περιφέρειες αυτές κάτω από την πυρηνική ομπρέλα της Ρωσίας.

Ουκρανοί στρατιώτες ανακοίνωσαν την κατάληψη με βίντεο μαγνητοσκοπημένο έξω από το κτίριο του δημοτικού συμβουλίου της πόλης στο κέντρο της Λίμαν και αναρτήθηκε σε social media.

Lyman, Donetsk Oblast, back under the Ukrainian flag.



“Ukraine will return what it owns,” President Volodymyr Zelensky said on Oct. 1. pic.twitter.com/TkICMIg3Ah — Oleksiy Sorokin (@mrsorokaa) October 1, 2022

Yesterday Putin declared that Lyman has joined Russia “forever.” Today the Russian flag is being torn down and trampled underfoot by the Ukrainian army of liberationpic.twitter.com/ysBW7sWVRn — Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) October 1, 2022

Ukrainian defenders in the office of the Head of Russian occupation regime, Denys Pushilin in liberated Lyman pic.twitter.com/sWI7daKMNB — Giorgi Revishvili (@revishvilig) October 2, 2022

«Αγαπητοί Ουκρανοί – σήμερα οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας … απελευθέρωσαν και ανέλαβαν τον έλεγχο της πόλης Λίμαν, στην περιφέρεια Ντόνετσκ», λέει ένας από τους στρατιώτες. Στο τέλος του βίντεο, μια ομάδα στρατιωτών επευφημεί και ρίχνει ρωσικές σημαίες από τη στέγη του κτιρίου και υψώνει στη θέση τους μια ουκρανική σημαία.

Ώρες αργότερα, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε πως αποσύρει στρατεύματα από την περιοχή επειδή «δημιουργείται απειλή να περικυκλωθούν»

Η Λίμαν είχε καταληφθεί το Μάιο από ρωσικές δυνάμεις, οι οποίες χρησιμοποιούσαν την πόλη αυτή ως κόμβο επιμελητείας και μεταφορών για τις επιχειρήσεις τους στο βόρειο τμήμα της περιφέρειας του Ντόνετσκ.

Η ανακατάληψή της είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της Ουκρανίας στο πεδίο της μάχης μετά την έναρξη της αντεπίθεσης-αστραπή τον περασμένο μήνα στη βορειοανατολική περιφέρεια του Χαρκόβου.

«Αυξάνονται οι Ουκρανικές σημαίες στο Ντονμπάς»

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποσχέθηκε ταχύτερες επιτυχίες στο Ντονμπάς, που περιλαμβάνει τις περιφέρειες του Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ, μεγάλο τμήμα των οποίων βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο.

«Στη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας, ο αριθμός των ουκρανικών σημαιών αυξήθηκε στο Ντονμπάς. Σε μια εβδομάδα θα έχουμε και άλλες ακόμη», τόνισε το βράδυ σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν σε δήλωσή τους σήμερα το πρωί πως τα πολεμικά αεροπλάνα τους πραγματοποίησαν 29 πλήγματα τις τελευταίες 24 ώρες καταστρέφοντας όπλα και αντιαεροπορικά πυραυλικά συστήματα, ενώ χερσαία στρατεύματα έπληξαν θέσεις διοίκησης, αποθήκες με πυρομαχικά και συστοιχίες αντιαεροπορικών πυραύλων.

«Οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν τέσσερις πυραύλους και πραγματοποίησαν 16 αεροπορικά πλήγματα, ενώ χρησιμοποίησαν ιρανικής κατασκευής μη επανδρωμένα αεροπλάνα «Shahed-136» για να επιτεθουν σε υποδομές», αναφέρεται στην ουκρανική δήλωση, στην οποία προστίθεται πως περισσότεροι από 30 οικισμοί υπέστησαν ζημιές, κυρίως στη νότια και τη νοτιοανατολική Ουκρανία.

Λόιντ Όστιν: Δημιουργούνται προβλήματα για τους Ρώσους

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν εξέφρασε ικανοποίηση για την κατάληψη της Λιμάν λέγοντας πως θα δημιουργήσει νέα προβλήματα στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. «Έχουμε ενθαρρυνθεί πολύ απ’ αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Όστιν χθες, Σάββατο, στους δημοσιογράφους.

Ο αμερικανός υπουργός Άμυνας επισήμανε πως η Λιμάν βρίσκεται πάνω σε γραμμές ανεφοδιασμού που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να προωθήσει τα στρατεύματά της και υλικό προς νότο και προς δυσμάς. «Χωρίς αυτές τις οδούς, θα είναι πιο δύσκολο. Έτσι δημιουργείται ένα είδος διλήμματος στην προώθηση των Ρώσων».

Ο Όστιν δεν είπε αν πιστεύει πως η κατάληψη της Λιμάν από την Ουκρανία μπορεί να προκαλέσει κλιμάκωση από την πλευρά της Ρωσίας, αν και αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν καταγγείλει ευρύτατα την πυρηνική ρητορική της Ρωσίας τις τελευταίες ημέρες και ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει καλέσει δημόσια τον Βλαντίμιρ Πούτιν να μην χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα.

«Θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε πυρηνικά»

Οι επιτυχίες της Ουκρανίας έχουν εξοργίσει συμμάχους του Πούτιν όπως ο Ραμζάν Καντίροφ, ο ηγέτης της νότιας ρωσικής περιφέρειας της Τσετσενίας.

«Κατά την προσωπική μου γνώμη, θα πρέπει να ληφθούν πιο δραστικά μέτρα, μέχρι και να κηρυχθεί στρατιωτικός νόμος στις μεθοριακές περιοχές και να χρησιμοποιηθούν πυρηνικά όπλα μικρής ισχύος», έγραψε ο Καντίροφ στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram πριν από την ομιλία του Ζελένσκι.

Άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ, έχουν δηλώσει πως η Ρωσία μπορεί να χρειαστεί να καταφύγει σε πυρηνικά όπλα, όμως η δήλωση του Καντίροφ ήταν η πιο κατηγορηματική μέχρι τώρα.

Η Ουκρανία λέει πως η κατάληψη της Λιμάν θα της επιτρέψει να προωθηθεί στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, την πλήρη κατάληψη της οποίας ανακοίνωσε η Μόσχα στις αρχές Ιουλίου.