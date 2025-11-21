Κόσμος

Ουκρανία: Οι ΗΠΑ πιέζουν τον Ζελένσκι να υπογράψει το ειρηνευτικό σχέδιο έως τις 27 Νοεμβρίου

Σύμφωνα με Reuters και FT, η ο Τραμπ ζητά από το Κίεβο να υπογράψει το ειρηνευτικό σχέδιο έως τις 27 Νοεμβρίου, ενώ φέρεται να απείλησε με διακοπή στρατιωτικής βοήθειας και πληροφοριών αν η Ουκρανία αρνηθεί
Ένας Ουκρανός στρατιώτης
Ένας Ουκρανός στρατιώτης / REUTERS / Stringer

Η πίεση γύρω από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι εντείνεται. Όπως αναφέρουν οι Financial Times και το Reuters, Ουκρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει την υπογραφή του Ουκρανού προέδρου «το συντομότερο δυνατόν», καθώς οι ΗΠΑ επιδιώκουν να κλείσει τον φάκελο μέχρι το τέλος του μήνα.

Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι οι ΗΠΑ αναμένουν από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να υπογράψει το έγγραφο το αργότερο έως τις 27 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το σχέδιο που στηρίζει ο Τραμπ, το Κίεβο θα πρέπει να αποδεχθεί σημαντικές εδαφικές και στρατηγικές παραχωρήσεις. Ένα εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα που έχει οδηγήσει τον Ζελένσκι να αποφεύγει σκληρές δημόσιες δηλώσεις έναντι της Ουάσιγκτον, με την ελπίδα ότι θα εξασφαλίσει σύντομα απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Το Reuters προχωρά ακόμη περισσότερο: επικαλούμενο δικές του πηγές, αναφέρει ότι οι ΗΠΑ έχουν απειλήσει να διακόψουν την ανταλλαγή πληροφοριών και την παράδοση όπλων αν το Κίεβο δεν υπογράψει εντός προθεσμίας.

Μια άμεση πίεση που, αν επιβεβαιωθεί, θέτει την Ουκρανία σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, καθώς η χώρα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη δυτική στρατιωτική στήριξη για να αντιμετωπίσει τη Ρωσία.

Ο Λευκός Οίκος, από την πλευρά του, υπερασπίζεται την προετοιμασία του σχεδίου. Η εκπρόσωπος Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ «εργάζονται διακριτικά πάνω στο σχέδιο εδώ και περίπου έναν μήνα».

Στο Κίεβο, επικρατεί μέγιστη διπλωματική προσοχή, καθώς πλησιάζει η 27η Νοεμβρίου, ημερομηνία που η Ουάσιγκτον παρουσιάζει πλέον ως τελεσίγραφο.

Κόσμος
