«Όλα δείχνουν» ότι πύραυλος της Ρωσίας έπληξε χθες Πέμπτη (5.10.2023), το χωριό Χρόζα στο Χάρκοβο, στην βορειοανατολική Ουκρανία, προκαλώντας τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR).

«Σε αυτό το στάδιο είναι προφανώς πολύ δύσκολο να εξακριβωθεί με απόλυτη βεβαιότητα τι συνέβη, αλλά δεδομένης της τοποθεσίας, δεδομένου του ότι χτυπήθηκε μια καφετέρια, όλα δείχνουν ότι επρόκειτο για ρωσικό πύραυλο», σημείωσε η Ελίζαμπεθ Θρόσελ σε τακτική συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από την έδρα του ΟΗΕ στη Γενεύη, υπογραμμίζοντας ότι χρειάζεται να προχωρήσει η έρευνα για το μακελειό στο χωριό της Ουκρανίας.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ κι άλλοι αξιωματούχοι υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών και δυτικές χώρες καταδίκασαν την επίθεση αυτή στο ουκρανικό, που από τα Ηνωμένα Έθνη λένε ότι έκανε η Ρωσία.

«Επιθέσεις κατά αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών απαγορεύονται βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», σημείωσε χθες ο Αντόνιο Γκουτέρες σύμφωνα με εκπρόσωπό του.

Οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί κατηγόρησαν σαφώς τη Ρωσία για την επίθεση, ενώ το Κρεμλίνο επανέλαβε σήμερα τη δήλωσή του ότι ο ρωσικός στρατός δεν πλήττει μη στρατιωτικούς στόχους.

Η Ρωσία πλήττει στρατιωτικές υποδομές στην Ουκρανία, όπως και συγκεντρώσεις στρατιωτών και την στρατιωτική ηγεσία της χώρας, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

