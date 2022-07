Ακόμα μια σπαρακτική εικόνα έρχεται από την Ουκρανία με τραγικούς πρωταγωνιστές έναν πατέρα και τον 13χρονο γιό του που σκοτώθηκε από βομβαρδισμούς των Ρώσων στο Χάρκοβο.

Η Ουκρανία για άλλη μια ημέρα θρηνεί τα παιδιά της. Στην φωτογραφία που κάνει τον γύρο των social media, ο πατέρας κρατάει απαρηγόρητος το χέρι του γιού του και προσεύχεται και ταυτόχρονα μια αστυνομικός κρατάει το χέρι του πατέρα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και οι δυο κρατούσαν ο ένας το χέρι του άλλου για τουλάχιστον δυο ώρες με τον πατέρα να προσεύχεται για την ψυχή του παιδιού του.

«Holding hands… This is what gives us the strength to keep fighting.

A policeman supports a man who holds the hand of his 13 y.o son. His son was killed during Russian shelling in Kharkiv today. He had been praying for two hours, and she had been holding his hand all this time» pic.twitter.com/fi2InL5Gu0