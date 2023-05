Ο επικεφαλής της Βάγκνερ, Γεβγκένι Πριγκόζιν είπε σήμερα (7.5.2023) ότι η μισθοφορική ομάδα της Ρωσίας δεν θα φύγει από Μπαχμούτ της Ουκρανίας και θα συνεχίσει τον πόλεμο εκεί, καθώς έλαβε την υπόσχεση κατά την διάρκεια της νύχτας ότι η Μόσχα θα του στείλει όσα πυρομαχικά και όπλα χρειάζονται, προκειμένου να αλωθεί η πόλη.

Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν ανακοίνωσε προχθές Παρασκευή (5.5.2023) και μάλιστα έξαλλος και με πολλά… γαλλικά ότι η μισθοφορική ομάδα του, που ηγείται της πολύμηνης επίθεσης της Ρωσίας στην πόλη Μπαχμούτ της Ουκρανίας, θα αποσυρθεί από την περιοχή, επειδή όπως είπε οι άνδρες του δεν έχουν αρκετά πυρομαχικά και υφίστανται «ανώφελες και αδικαιολόγητες» απώλειες.

Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, ο οποίος έχει χλευάσει δημόσια τον υπουργό Άμυνας της Ρωσίας Σεργκέι Σοϊγκού και την ηγεσία του στρατού για τους χειρισμούς τους στον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε πως αξιωματικοί στη Μόσχα που αναλώνονται σε «μικροπρεπείς ζήλιες» παρακρατούν κρίσιμες προμήθειες για τους άνδρες του.

Russian Wagner PMC chief Prigozhin goes mad over lack of ammunition & shares graphic video of killed Wagner members:



Shoigu! Gerasimov! Where are the fucking shells!



Look at them, you b*tches! (…) you sit in expensive clubs (…) your children make YouTube videos (…) pic.twitter.com/3BMfdJHcIg