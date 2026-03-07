Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ουκρανία: Ρωσικός πύραυλος χτύπησε πολυκατοικία – Επτά νεκροί στο Χάρκοβο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε 480 drones και 29 πυραύλους με στόχο τον ενεργειακό τομέα και σιδηροδρομικές υποδομές σε όλη τη χώρα
Rescuers carry a bag with the body of a person found under debris of an apartment building which was hit during overnight Russian missile strikes, amid Russia's attack on Ukraine, in Kharkiv, Ukraine March 7, 2026. REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy
Πυροσβέστες στα συντρίμμια της πολυκατοικίας / Reuters

Η Ρωσία εκτόξευσε ομοβροντία από drones και πυραύλων κατά της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύχτας σήμερα (07.03.2026), με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιών, στο Χάρκοβο, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε 480 drones και 29 πυραύλους με στόχο τον ενεργειακό τομέα και σιδηροδρομικές υποδομές σε όλη τη χώρα. «Θα πρέπει να υπάρξει απάντηση από εταίρους σε αυτά τα βάναυσα πλήγματα κατά της ανθρώπινης ζωής», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση στο Telegram.

«Η Ρωσία δεν έχει εγκαταλείψει τις προσπάθειές της να καταστρέψει τις οικιστικές και τις κρίσιμης σημασίας υποδομές της Ουκρανίας και κατά συνέπεια η στήριξη πρέπει να συνεχιστεί», δήλωσε ο Ζελένσκι, καλώντας τους εταίρους να συνεχίσουν τις προμήθειες συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας και όπλων.

Ο Όλεχ Σινεχούμποφ, ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Χαρκόβου, δήλωσε ότι επτά άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, σκοτώθηκαν όταν ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος χτύπησε πενταώροφη πολυκατοικία. Μέλη σωστικών συνεργείων συνεχίζουν να βρίσκονται στο σημείο, απομακρύνοντας χαλάσματα, δήλωσε.

Rescuers carry a bag with the body of a person found under debris of an apartment building which was hit during overnight Russian missile strikes, amid Russia's attack on Ukraine, in Kharkiv, Ukraine March 7, 2026. REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy
Πυροσβέστες στα συντρίμμια της πολυκατοικίας / Reuters

Rescuers carry a bag with the body of a person found under debris of an apartment building which was hit during overnight Russian missile strikes, amid Russia's attack on Ukraine, in Kharkiv, Ukraine March 7, 2026. REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

Rescuers carry a bag with the body of a person found under debris of an apartment building which was hit during overnight Russian missile strikes, amid Russia's attack on Ukraine, in Kharkiv, Ukraine March 7, 2026. REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

Στο Χάρκοβο, επτά πολυκατοικίες, κτίρια με εμπορικούς χώρους και διοικητικές υπηρεσίες, γραμμές διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές από τις ρωσικές επιθέσεις, δήλωσε ο Σινεχούμποφ.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η Ρωσία επιτέθηκε σε τέσσερις σιδηροδρομικούς σταθμούς και άλλες σιδηροδρομικές υποδομές στην κεντρική Ουκρανία καθώς και σε λιμενικές υποδομές στην περιφέρεια της Οδησσού, στο νότιο τμήμα της χώρας, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά σε δεξαμενές φυτικών ελαίων και να προκληθούν ζημιές σε χώρο αποθήκευσης σιτηρών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
245
203
82
52
43
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Σκηνές χάους στο Λονδίνο: Άγριες συμπλοκές υποστηρικτών και αντιπάλων του ιρανικού καθεστώτος έξω από τζαμί
Διαδηλωτές συγκρούστηκαν έξω από το Ισλαμικό Κέντρο της Αγγλίας, με φόντο την κλιμάκωση της έντασης γύρω από το Ιράν και τις στρατιωτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Η στιγμή των συγκρούσεων
Newsit logo
Newsit logo