Ρωσική πυραυλική επίθεση στο αεροδρόμιο της Οδησσού, στη Νότια Ουκρανία, κατέστρεψε τον διάδρομο προσγείωσης – απογείωσης, ο οποίος δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί.

Αυτό ανακοίνωσε σήμερα ο ουκρανικός στρατός.

Όπως πρόσθεσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Μαξίμ Μαρτσένκο, από την επίθεση δεν υπήρξαν θύματα.

“Σήμερα, ο εχθρός έπληξε από την Κριμαία με ένα παράκτιο αμυντικό πυραυλικό σύστημα Bastion. Ο διάδρομος προσγείωσης – απογείωσης του αεροδρομίου της Οδησσού καταστράφηκε. Δόξα τω Θεώ, δεν υπάρχουν θύματα”, δήλωσε ο κυβερνήτης σε βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Telegram.

‼️The authorities of Odessa reported about the strikes on the city



The object of the attack was the runway of the #Odessa airport. Its further use is impossible. pic.twitter.com/CUKrSGst2X