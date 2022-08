«Ευγνώμων» δηλώνει ο στρατός της Ουκρανίας για την… ανάρτηση ενός Ρώσου τουρίστα στην Κριμαία με μαγιό.

Και μπορεί αυτή η πρόταση από μόνη της να προκαλεί εντύπωση, ωστόσο η Ουκρανία από αυτή τη φωτό πήρε πληροφορίες για τοποθεσίες ρωσικών αντιεροπορικών πυραύλων στην Κριμαία!

Συγκεκριμένα, ο Ρώσος βρέθηκε σε παραλία στην Κριμαία, και λίγο πιο πίσω βρίσκονταν πύραυλοι S-400. Βρήκε λοιπόν ευκαιρία να… ποζάρει περιχαρής μπροστά τους, κάνοντας το σήμα της νίκης.

Ωστόσο μάλλον δεν υπολόγισε καλά τον αντίκτυπο που θα είχε να αναρτήσει τη φωτογραφία.

Την αναδημοσίευσε λοιπόν ο λογαριασμός των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, ζητώντας του να… συνεχίσει την καλή δουλειά!

Maybe we are being too hard on russian tourists… Sometimes they can be really helpful. Like this man taking pictures at russian air defense positions near Yevpatoria, in occupied Crimea. Thank you and keep up the good work! pic.twitter.com/bj5oEyXU0H