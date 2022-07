Την ζωή του από ρωσικό πύραυλο έχασε ένας από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες στην Ουκρανία, καθώς σκοτώθηκε μαζί με την σύζυγό του μετά από επίθεση στην πόλη Μικολάιφ

Το BBC αναφέρει επικαλούμενο ουκρανικά μέσα ότι ο 74χρονος Ολεξέι Βαντατούρσκι και η σύζυγός του, Ραΐσα , πέθαναν, όταν πύραυλος έπληξε το σπίτι τους τη νύχτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ολεξέι Βαντατούρσκι που είχε λάβει και το βραβείο «Ήρωας της Ουκρανίας» ήταν ιδιοκτήτης της Nibulon, εταιρείας που ασχολείται με τις εξαγωγές σιτηρών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

1/2⚡️ Due to the night shelling of Mykolaiv, the Hero of Ukraine and a well-known businessman, the owner of one of the largest agricultural companies “Nibulon” Oleksii Vadatursky, along with his wife, died.



Vadatursky was 74 years old. pic.twitter.com/fpSWvzfSQE