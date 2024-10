Ουκρανία: Στρατονόμοι παίρνουν σηκωτούς νεαρούς από κλαμπ και εστιατόρια για να τους στείλουν στον πόλεμο με την Ρωσία

Τον γύρο του κόσμου κάνουν οι εικόνες από την Ουκρανία με άντρες από την στρατονομία να εισβάλλουν σε εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα, ακόμα και εμπορικά καταστήματα.

Η Ουκρανία παραμένει σε πόλεμο με την Ρωσία και οι εικόνες στο εσωτερικό της χώρας προβληματίζουν. Νέα παιδιά που δεν θέλουν να πάνε στο μέτωπο, πέφτουν πάνω σε άντρες της στρατονομίας, το τελευταίο διάστημα. Ακινητοποιούνται και οδηγούνται σε γραφεία για έλεγχο. Αν διαπιστωθεί πως κανονικά έπρεπε να υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, παίρνουν το δρόμο για τις εμπόλεμες περιοχές. Τα βίντεο που ανέβηκαν στα social media, δείχνουν τα όσα έγιναν στο κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Είναι μια άλλη πτυχή της φρίκης του πολέμου. Νέα παιδιά που θέλουν να ζήσουν και όχι να παίξουν τη ζωή τους κορώνα – γράμματα. Οι έλεγχοι ξεκίνησαν, επειδή προφανώς διαπιστώθηκαν ελλείψεις προσωπικού. Η Ρωσία είναι πανίσχυρη και η Ουκρανία προσπαθεί να την αντιμετωπίσει.

Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που στρατονόμοι σέρνουν δύο άνδρες κατά την έξοδό τους την Παρασκευή (11-010-2024) από τον συναυλιακό χώρο «Palace of Sports» στο Κίεβο, όπου είχαν παρακολουθήσει συναυλία του ουκρανικού ροκ συγκροτήματος Okean Elzy.

Ένας εξ αυτών διακρίνεται να αντιδρά και να φωνάζει «Φύγετε! Αφήστε με!», καθώς τρεις αξιωματικοί του ουκρανικού στρατού τον σέρνουν προς το τραπεζάκι που είχαν στήσει έξω από τον συναυλιακό χώρο, για να ελέγξουν τα πιστοποιητικά των παρισταμένων.

Στις εικόνες διακρίνεται ο πανικόβλητος άνδρας να προσπαθεί να ξεφύγει από τη λαβή του Ουκρανού στρατονόμου, με αρκετές γυναίκες να βιντεοσκοπούν με τα κινητά τους το περιστατικό και να φωνάζουν «ντροπή! Ντροπή σας!»

🔴 Watch: Ukrainian men dragged out of nightclubs by army recruiters. Those refusing to show documents exempting them from military service, or whose documents were considered faulty, dragged away https://t.co/JXyEOazWII pic.twitter.com/vmVcG9IsMa

Σύμφωνα με τους στρατιωτικούς νόμους της Ουκρανίας, όλοι οι άνδρες ηλικίας 25 έως 60 ετών είναι επιλέξιμοι για τον στρατό, ενώ απαγορεύεται η έξοδος από τη χώρα στους άνω των 18 και μέχρι την ηλικία των 60.

Λόγω της μεγάλης έλλειψης στρατιωτών η Ουκρανία μείωσε την ηλικία επιστράτευσης από 27 σε 25 έτη, κατήργησε τον περασμένο Απρίλιο τα «παραθυράκια» του νόμου για τους «μερικώς επιλέξιμους», ενώ μελετά και τη στράτευση καταδίκων.

In #Ukraine they are now raiding concerts, clubs, shopping centers, and restaurants in #Kyiv. #Zelensky needs more meat in the grinder. Sad. The people need to stand up. #OkeanElzy concert tickets that were already purchased went on mass sale after these raids.#Russia… https://t.co/4AqCnB8nRL pic.twitter.com/MlUhFmhMHY