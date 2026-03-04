Κόσμος

Ουκρανία: Συνεχείς ρωσικές επιθέσεις στον σιδηρόδρομο με τραυματίες

Η εθνική εταιρεία σιδηροδρόμων της Ουκρανίας Ukrzaliznytsia, ανακοίνωσε ότι η Ρωσία από τις αρχές Μαρτίου έχουν γίνει 18 επιθέσεις, οι οποίες προκάλεσαν ζημιές σε 41 εγκαταστάσεις
H επίθεση στο τρένο από drone της Ρωσίας στην περιοχή Μικολάιφ
Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίσθηκαν σήμερα (04.03.3026) σε δύο επιθέσεις της Ρωσίας που είχαν στόχο σιδηρόδρομο στη νότια Ουκρανία, ανέφεραν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Ένας σιδηροδρομικός τραυματίσθηκε σε επίθεση drone της Ρωσίας το πρωί στην περιοχή Μικολάιφ, δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ουκρανίας Ολέξιι Κουλέμπα μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Ένας ακόμη εργαζόμενος και δύο παιδιά τραυματίσθηκαν αργότερα όταν ένας ρωσικός πύραυλος έπληξε ένα διοικητικό κτίριο σε σιδηροδρομικό σταθμό στη γειτονική περιοχή της Οδησσού, δήλωσε ο Κουλέμπα. Ένας αξιωματούχος ανέφερε αργότερα ότι οι τραυματίες της πυραυλικής επίθεσης είναι τέσσερις, χωρίς να πει ποιος ήταν ο τέταρτος τραυματίας.

Ο Κουλέμπα είπε ότι επίσης έγινε μία απόπειρα επίθεσης με ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος αργά χθες, Τρίτη (03.03.2026), σε ένα τρένο που εκτελούσε δρομολόγια μεταξύ της ανατολικής κεντρικής πόλης Ντνίπρο και του Κόβελ στη βορειοδυτική Ουκρανία. Το τρένο ακινητοποιήθηκε από εργαζόμενους των σιδηροδρόμων και το μη επανδρωμένο αεροσκάφος χτύπησε λίγα μέτρα μακριά από την ατμομηχανή, είπε.

A firefighter works in a passenger train after it was hit by a Russian drone strike, amid Russia's attack on Ukraine, at a railway station in Mykolaiv region, Ukraine March 4, 2026. Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Mykolaiv region/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. DO NOT OBSCURE LOGO.
Η εθνική εταιρεία σιδηροδρόμων της Ουκρανίας Ukrzaliznytsia, ανακοίνωσε ότι η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις με drones και ότι το τροχαίο υλικό ήταν μεταξύ των στόχων. Η εταιρεία ανέφερε ότι από τις αρχές Μαρτίου έχουν γίνει 18 επιθέσεις, οι οποίες προκάλεσαν ζημιές σε 41 εγκαταστάσεις.

Μηχανές τρένου, αμαξοστοιχίες μεταφοράς εμπορευμάτων και εξειδικευμένος εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την επισκευή υποδομών έχουν επίσης γίνει στόχοι, καθώς και σιδηροδρομικές αποθήκες και γέφυρες, ανέφερε η εταιρεία.

