Τουλάχιστον τέσσερις άμαχοι σκοτώθηκαν και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν σήμερα από βομβαρδισμό ρωσικών δυνάμεων στην πόλη Χάρκοβο στη βορειοανατολική Ουκρανία, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

«Οι κατακτητές βομβαρδίζουν ξανά το περιφερειακό κέντρο», έγραψε ο κυβερνήτης της περιοχής του Χάρκοβο, Όλεγκ Σινεγκούμποφ στο Telegram.

Προέτρεψε τους κατοίκους να πάνε σε καταφύγια.

The Russians are shelling Kharkiv, four deaths already known. Authorities urge everyone to stay in shelters.