Στο Κίεβο βρίσκεται η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν όπου πέρα από την συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επισκέφθηκε τραυματίες στρατιώτες σε νοσοκομείο.

Σε σχετικό tweet που έκανε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έγραψε χαρακτηριστικά. «Επισκέφθηκα στρατιώτες που αναρρώνουν σε νοσοκομείο στο Κίεβο. Παρά τους τραυματισμούς, το πνεύμα τους είναι ακλόνητο. Η αποφασιστικότητά τους, άθικτη. Είναι δύσκολοι καιροί για την Ουκρανία. Η Ευρώπη είναι στο πλευρό σας».

I visited soldiers recovering in a hospital in Kyiv.



In spite of the injuries, their spirit is unbroken. Their determination, intact.



These are hard times for Ukraine.



Europe is at your side. pic.twitter.com/gjxvuO2Tj0 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 11, 2022

Να σημειωθεί ότι επίσκεψης τη Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Κίεβο ήταν αιφνιδιαστική και δεν είχε γίνει καμιά ανακοίνωση.

«Η Επιτροπή ετοιμάζει γνωμοδότηση» σχετικά με τη δυνατότητα να χορηγηθεί στην Ουκρανία το καθεστώς της υποψήφιας χώρας για ένταξη στην ΕΕ, «εργαζόμαστε μέρα νύχτα και σας υπόσχομαι – είπε η φον Ντερ Λάιεν στον Ζελένσκι – ότι θα εργαστούμε ακούραστα: Οι συζητήσεις σήμερα θα μας βοηθήσουν να ολοκληρώσουμε τη γνωμοδότησή μας μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Η δική σας είναι μια πορεία που βασίζεται στις αξίες. Εκτιμώ τις τεράστιες προσπάθειες και την αποφασιστικότητα που έχετε σε αυτή τη διαδικασία, οι Ουκρανοί έχουν δείξει απίστευτη δύναμη. Είμαι βαθιά πεπεισμένη. ότι, μαζί, θα ξεπεράσουμε αυτόν τον φρικτό πόλεμο, θα ξαναχτίσουμε αυτή τη χώρα».

The people of Ukraine are showing incredible strength and stamina.



Today I’m in Kyiv to continue discussions on our efforts to support in rebuilding your beautiful country.



And the process of advancing on the 🇪🇺 path. https://t.co/C0Cij7Evpt — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 11, 2022

Να σημειωθεί ότι η πρόεδρος της Επιτροπής επαίνεσε την κυβέρνηση Ζελένσκι, η οποία «εργάζεται καλά σε όλα τα επίπεδα, παρά τον πόλεμο». Όσον αφορά τη συμφωνία σύνδεσης με την ΕΕ είπε ότι «πρέπει να γίνουν περαιτέρω βήματα». Αλλά «η Ουκρανία βρίσκεται σε πόλεμο, η εστίασή σας και η υποστήριξή μας είναι να ξεπεράσουμε αυτόν τον φρικτό πόλεμο, αλλά θέλουμε να κοιτάξουμε παραπέρα, ακόμη και με την ανοικοδόμηση».





The @EU_Commission is preparing ⁰our recommendation for EU Member States.⁰⁰My discussions today with @ZelenskyyUa and @Denys_Shmyhal will enable us to finalise our assessment.⁰⁰The path is known.



I appreciate the efforts and determination of Ukraine in this process. pic.twitter.com/wBJmOJ2P5x — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 11, 2022

Σχετικά με την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας τόνισε ότι «εργαζόμαστε σε μια πλατφόρμα για την ανοικοδόμηση. Υπάρχει μια τεράστια επιθυμία για ανοικοδόμηση, από την πλευρά των ευρωπαϊκών χωρών, άλλων φίλων, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και φυσικά των επιχειρήσεων. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε μια κοινή κατεύθυνση, έναν οδικό χάρτη για τον καθορισμό του τρόπου οργάνωσης της ανοικοδόμησης με πλήρη διαφάνεια για να βοηθηθεί η Ουκρανία να βγει από τις στάχτες. Η Ουκρανία είναι πλήρως υπεύθυνη για την ανοικοδόμηση, έχουμε μακρά εμπειρία στο πώς να διαχειριστούμε την ανοικοδόμηση, να κάνουμε μεταρρυθμίσεις, να διοχετεύουμε επενδύσεις».