Η πόλη Αβντιίβκα, στην ανατολική Ουκρανία, είναι από σήμερα (10.10.2023) το πρωί στόχος «μαζικών» βομβαρδισμών από τις δυνάμεις της Ρωσίας που προσπαθούν να την περικυκλώσουν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιοχής.

«Οι Ρώσοι μας χτυπούν μαζικά με το πυροβολικό τους, από τις 8 το πρωί, αδιάκοπα, μέχρι τώρα. Ο εχθρός προσπαθεί να περικυκλώσει την πόλη», είπε νωρίς το απόγευμα ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης στην πόλη της Ουκρανίας, Βιτάλι Μπαράμπας. «Εδώ και πάνω από έναν χρόνο υπάρχει ο κίνδυνος να καταληφθεί η πόλη όμως σήμερα η κατάσταση επιδεινώθηκε πολύ γρήγορα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Βιτάλι Μπαράμπας περίπου 1.600 Ουκρανοί κάτοικοι παραμένουν στην Αβντιίβκα, η οποία πριν από την εισβολή της Ρωσίας αριθμούσε 30.000 κατοίκους.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει ζώνες στα ανατολικά, τα νότια και τα βόρεια της πόλης και προσπαθούν εδώ και μήνες να την περικυκλώσουν. Η Αβντιίβκα απέχει 13 χιλιόμετρα από το Ντονέτσκ, την πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας, την προσάρτηση της οποίας ανακοίνωσε πριν από έναν χρόνο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Μετά την εισβολή, τον Φεβρουάριο του 2022, οι Ρώσοι εξαπολύουν τακτικά επιθέσεις για να καταλάβουν την Αβντιίβκα.

Σύμφωνα με το κανάλι Telegram Rybar, που πρόσκειται στον ρωσικό στρατό, οι δυνάμεις της Μόσχας εξαπέλυσαν μία επίθεση από τα βόρεια και άλλες δύο από τα νότια της πόλης και πλέον «επίκειται η περικύκλωση της ουκρανικής φρουράς» στην Αβντιίβκα.

