Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι βομβάρδισε μια γέφυρα στην περιοχή της Χερσώνας, την οποία έχουν καταλάβει οι ρωσικές δυνάμεις, καθιστώντας τη γέφυρα αυτή αδιάβατη, έπειτα από βομβαρδισμούς που στόχευσαν έναν άλλο μεγάλο άξονα υλικοτεχνικής υποστήριξης στην περιοχή αυτή.

Σύμφωνα με τη Νότια Διοίκηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, αυτό το πλήγμα είχε στόχο μια γέφυρα κοντά στον υδροηλεκτρικό σταθμό Χάχοβκα και την «αχρήστευσε». «Ο βομβαρδισμός ήταν ακριβής και αποτελεσματικός», τόνισε με ανάρτηση στο Facebook.

Russian media showed the aftermath of Ukrainian HIMARS strikes on the Kakhovka Dam, Kherson Oblast – and accidentally revealed destroyed Russian military equipment placed there, including a valuable R-439-MD2 satcom vehicle and 5 KAMAZ-based vehicles.pic.twitter.com/HdGak9zhGO — Altavista 🇪🇺🇺🇦 (@na_intel) August 10, 2022

New photos of old damage (about three weeks old) near the bridge over lock near Nova Kakhovka dam. Railway bridge usability is under a big question. #Kherson #Ukraine pic.twitter.com/lHGDFDcpNy — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) August 10, 2022

The only two bridges over Dnipro river in the occupied Ukrainian South are out. The strike today damaged the Kakhovsky bridge making it inoperable. The Armed Forces of #Ukraine say 'howdy' to #Russia's supply lines. The pontoon ferry near Kherson is next. #RussianUkraineWar pic.twitter.com/iXDC8Rheyo — Say NO to #GenocideOfUkrainians! 🇺🇦🇺🇸 (@OPylypovych) August 10, 2022

Στις 8 Αυγούστου, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε μια άλλη γέφυρα που βρίσκεται στην ίδια περιοχή, την Αντονίφσκι, στρατηγικής σημασίας για την υλικοτεχνική υποστήριξη των ρωσικών δυνάμεων.

Στα προάστια της κατεχόμενης πόλης Χερσώνα, αυτή η γέφυρα πάνω από τον Δνείπερο είχε ήδη στοχοποιηθεί και καταστραφεί μερικώς στις 27 Ιουλίου, αναγκάζοντας τον ρωσικό στρατό να εγκαταστήσει κινητές γέφυρες.

Η Χερσώνα, πρωτεύουσα της ομώνυμης περιοχής, βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα από το μέτωπο του πολέμου. Ζωτικής σημασίας για την ουκρανική γεωργία, η περιοχή είναι επίσης στρατηγικής σημασίας γιατί συνορεύει με τη χερσόνησο της Κριμαίας, που προσαρτήθηκε από τη Μόσχα το 2014.

Οι ουκρανικές δυνάμεις αναφέρουν ότι διεξάγουν μια αργή αντεπίθεση στο νότιο τμήμα της χώρας εδώ και αρκετές εβδομάδες, η οποία, σύμφωνα με το Κίεβο, κατέστησε δυνατή την ανακατάληψη δεκάδων χωριών από τον ρωσικό στρατό.