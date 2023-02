Η πολεμική αεροπορία της Ουρουγουάης ανακοίνωσε χθες (12.02.2023) ότι διερευνά την εμφάνιση ύποπτων φώτων που αναβοσβήνουν στον ουρανό, τα οποία ήταν επίσης ορατά από τη γειτονική Αργεντινή.

«Δεδομένων των καταγγελιών που ελήφθησαν σχετικά με τη θέαση φώτων που αναβοσβήνουν στον ουρανό στο Termas de Almiron, τμήμα του Paysandu, διατάχθηκε η επέμβαση της CRIDOVNI (Επιτροπή για την υποδοχή και τη διερεύνηση καταγγελιών αγνώστων ιπτάμενων αντικειμένων)», δήλωσε η πολεμική αεροπορία της Ουρουγουάης.

Οι ερευνητές του CRIDOVNI θα εργαστούν για τη συλλογή πληροφοριών στην περιοχή και θα ανακρίνουν μάρτυρες, αναφέρεται στη δήλωση.

Τα περίεργα φώτα που αναβοσβήνουν εντοπίστηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου κατά τη διάρκεια ενός φεστιβάλ στο Termas de Almiron, με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι τα φώτα φάνηκαν επίσης στη βορειοανατολική επαρχία Entre Rios της Αργεντινής.

Η ανακοίνωση:

NEW – Uruguayan Air Force is investigating a sighting of "flashing lights in the sky" over Termas de Almirón.https://t.co/t2vs6G45r8 pic.twitter.com/n8Vg57Fz2F — Disclose.tv (@disclosetv) February 12, 2023

Βίντεο:

🚨Flash News



🇺🇾 Uruguay 👀



One more unverified visual of unidentified object in the sky of Uruguay



In Dolores 5:30 morning Sunday (Social media report)#Uruguay #ufotwitter #UFO pic.twitter.com/xdGwHEFI6Q — OsintTV📺 (@OsintTV) February 12, 2023

🚨Breaking



🇺🇾 #Uruguay | reports several sightings of unidentified flying objects.



The Uruguayan Air Force is investigating the events.



Here is the visual shared on Uruguayan social media



👽 #OVNIS | #OVNI | #UFOS | #UFO pic.twitter.com/6YnmAhymYP — Oscar Gomez (@OscarGomez369) February 12, 2023