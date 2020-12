Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Παίρνουμε άλλα 100 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου της Pfizer

Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξασφαλίσει ακόμη 100 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου των Pfizer/BioNTech ανακοίνωσε η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγη ώρα μετά την είδηση πως το εμβόλιο της AstraZeneca θα καθυστερήσει να εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.

«Αποφασίσαμε να πάρουμε πρόσθετα 100 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου των BioNTech/Pfizer, το οποίο ήδη χρησιμοποιείται για τον εμβολιασμό ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη.

Έτσι θα έχουμε 2300 εκατομμύρια δόσεις αυτού του εμβολίου, το οποίο αξιολογήθηκε ως ασφαλές και αποτελεσματικό.

Περισσότερα εμβόλια θα ακολουθήσουν» αναφέρει ο λογαριασμός της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Twitter.

