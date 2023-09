Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε την Τασκένδη, συγκλονίζοντας την πρωτεύουσα του Ουζμπεκιστάν.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε τελωνειακή αποθήκη που βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας του Ουζμπεκιστάν, με τις εικόνες από την Τασκένδη να κόβουν την ανάσα.

Από το ωστικό κύμα της έκρηξης – η οποία έγινε αισθητή σε απόσταση 30 χιλιομέτρων – προκλήθηκαν ζημιές σε αρκετά κτίρια.

Μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστα παραμένουν αίτια της έκρηξης, ενώ αναφορές κάνουν λόγο για 30 τραυματίες.

Tashkent, Uzbekistan ❗ The moment of tonight’s explosion 💥 in Tashkent was caught on video. The warehouse ‘Tamozhennyy’ in “Stroitelny”, exploded 💥. A major fire started. Preliminary the explosion occurred in a warehouse owned by Inter Logistics LLC. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/ncTIJZ0On1

A Customs Warehouse near the International Airport in the Uzbekistan Capital of Tashkent is reported to have Exploded earlier tonight after a Storage Building filled with Electric Cars and Batteries was possibly struck by Lightning; the Shockwave from the Explosion is said to… pic.twitter.com/IAWsbHw4ud