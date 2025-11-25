«Όχι» από τη Ρωσία στην ευρωπαϊκή πρόταση για την Ουκρανία: Οι μυστικές συζητήσεις στο Άμπου Ντάμπι και η επικείμενη συνάντηση Ζελένσκι-Τραμπ

Ενώ όλα φαινόταν να πηγαίνουν καλά για μια επικείμενη συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η Μόσχα φαίνεται να απορρίπτει το σχέδιο της Ευρώπης, για την μεταξύ τους ειρήνη.

Μετά την αναφερόμενη αντιπρόταση της Ευρώπης στη συμφωνία ειρήνης των ΗΠΑ μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που κατατέθηκε τη Δευτέρα 24.11.2025 ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Μόσχα: «Το ευρωπαϊκό σχέδιο, με την πρώτη ματιά… είναι εντελώς μη εποικοδομητικό και δεν είναι αποδεκτό για εμάς.»

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε πως «παραμένουμε πλήρως ανοιχτοί στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Μας ενδιαφέρει να επιτύχουμε τους στόχους μας ακριβώς μέσω πολιτικών και διπλωματικών μέσων».

Ο Πεσκόφ ξεκαθάρισε επίσης πως η θέση της Ρωσίας δεν έχει αλλάξει, κάτι το οποίο έχει επανειλημμένα επιβεβαιωθεί από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, λέγοντας «Εμείς τηρούμε σταθερά τη θέση μας».

Η πρόταση αλλάζει αρκετά βασικά σημεία της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών στο μέγεθος του ουκρανικού στρατού και των εδαφών που θα αναγνωρίζονταν ως ρωσικά σύμφωνα με το αμερικανικό σχέδιο — μπορείτε να διαβάσετε τις βασικές διαφορές στην προηγούμενη ανάρτησή μας.

Κρεμλίνο: Δεν έχουμε τίποτα να πούμε για τις συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι «δεν έχει τίποτα να πει» σχετικά με τις αναφορές πως ο αμερικανός υφυπουργός Άμυνας, Νταν Ντρίσκολ, είχε συνομιλίες με ρωσική αντιπροσωπεία στο Άμπου Ντάμπι.

Η Μόσχα δεν έχει λάβει ακόμη καμία επικαιροποιημένη πρόταση για την Ουκρανία, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ – το οποίο θεωρείται ευρέως ότι ευνοεί τη Ρωσία – θα μπορούσε να αποτελέσει πολύ καλή βάση για συνομιλίες.

Η αμφιλεγόμενη πρόταση των 28 σημείων φέρεται να συντάχθηκε από έναν Ρώσο αξιωματούχο που βρίσκεται υπό κυρώσεις και τον απεσταλμένο του Τραμπ. Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της έχουν ήδη παρουσιάσει αρκετές αντιπροτάσεις από τότε που δημοσιεύθηκε, αναφέρει το skynews.com

Ο Ζελένσκι αναμένεται στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, λέει η Ουκρανία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να επισκεφθεί τις ΗΠΑ «το συντομότερο δυνατόν» μέσα στον Νοέμβριο, σύμφωνα με τον επικεφαλής εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας.

Ο Ρουστέμ Ουμέροφ δήλωσε ότι η επίσκεψη θα έχει στόχο «την ολοκλήρωση των τελικών σταδίων» μιας συμφωνίας ειρήνης με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι αμερικανικές και ουκρανικές αντιπροσωπείες «έχουν καταλήξει σε κοινή κατανόηση για τους βασικούς όρους της συμφωνίας που συζητήθηκε στη Γενεύη», πρόσθεσε.

«Ανυπομονούμε να οργανώσουμε την επίσκεψη του προέδρου της Ουκρανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, το συντομότερο δυνατόν μέσα στον Νοέμβριο, ώστε να ολοκληρωθούν τα τελευταία βήματα και να κλειστεί η συμφωνία με τον πρόεδρο Τραμπ.»