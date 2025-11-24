«Όχι» της Ρωσίας στην αντιπρόταση των Ευρωπαίων για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία

Αρνητικά απάντησε η Ρωσία στο ευρωπαϊκό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία. «Το Κρεμλίνο γνωρίζει την ύπαρξη ενός ευρωπαϊκού ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία, αλλά μια πρόχειρη εξέταση των διατάξεων του αποκαλύπτει ότι δεν είναι εποικοδομητικές», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σύμβουλος του Βλαντίμιρ Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ τη Δευτέρα (24.11.2025).

«Όσον αφορά τα σχέδια που κυκλοφορούν: σήμερα το πρωί μάθαμε για ένα ευρωπαϊκό σχέδιο που, με την πρώτη ματιά, είναι εντελώς αντιεποικοδομητικό και δεν μας ταιριάζει», δήλωσε ο βοηθός του Βλαντίμιρ Πούτιν για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, σε ερώτηση του ρωσικού πρακτορείου TASS για την αντιπρόταση των Ευρωπαίων για την Ουκρανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, από την άλλη επανέλαβε ότι το Κρεμλίνο βλέπει θετικά το σχέδιο των ΗΠΑ. Μάλιστα, ο ίδιος είπε ότι η Ουάσινγκτον έχει επικοινωνήσει στη Μόσχα ότι θέλει να γίνει συνάντηση για να συζητηθούν οι διατάξεις.

ΗΠΑ και η Ουκρανία είχαν συνομιλίες σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων της Ουάσινγκτον στην Γενεύη. Ο Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε τη συνάντηση «την πιο παραγωγική» της σύγκρουσης. Τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Ουάσινγκτον και το Κίεβο είχαν συμφωνήσει στο μεγαλύτερο μέρος του σχεδίου, αλλά δύο βασικά σημεία θα συζητηθούν μεταξύ των δύο Προέδρων, Ζελένσκι και Τραμπ: η παραχώρηση εδαφών και η ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Οι ηγέτες της ΕΕ εξέφρασαν τη διαφωνία τους με τις προτάσεις που προβάλλει το αμερικανικό σχέδιο και συνέταξαν μία «αντιπρόταση». Απορρίπτουν το ενδεχόμενο παραχώρησης ουκρανικών εδαφών τα οποία δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό ρωσική κατοχή και την μείωση στο μισό του ουκρανικού στρατού.

πηγή: OnAlert.gr