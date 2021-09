Τραγική κατάληξη είχε ένα 10χρονο αγοράκι στις ΗΠΑ, το οποίο ζούσε χρόνια «ακραία κακοποίηση και βασανιστήρια» από τον ίδιο του τον «πατέρα». Ο μικρός Takoda ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στις 13 Δεκεμβρίου 2019, με τον πατέρα του να δηλώνει ένοχος για τον θάνατο του.

Η κακοποίηση του μικρού παιδιού, όπως αναφέρει η New York Post, ξεκίνησε το 2015. «Ο Takoda υπέστη διάφορες κακοποιήσεις, οι οποίες έφτασαν σε σημείο ακραίων βασανιστηρίων», ανέφεραν σε δήλωσή τους οι εισαγγελικές αρχές της κομητείας Μοντγκόμερι.

Το παιδάκι, σύμφωνα με την εισαγγελική έρευνα, ζούσε σε φριχτές συνθήκες στο σπίτι του πατέρα του. Τον κλείδωναν γυμνό στη σοφίτα μόνο του και ερχόταν αντιμέτωπος συχνά με συναισθηματική, σωματική και σεξουαλική κακοποίηση. Μάλιστα, ο 32χρονος πατέρας του φέρεται να είχε καλέσει την αστυνομία το 2019 όταν το παιδί έχασε τις αισθήσεις του μετά από τον βιασμό και τον ξυλοδαρμό του.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο θάνατος του παιδιού προκλήθηκε από σοβαρό τραύμα με αιχμηρό αντικείμενο και ασφυξία, ενώ τον βύθισαν στο νερό μέσα σε μια μπανιέρα. Είχε επίσης τραύματα και μελανιές σε όλο του το σώμα, ενώ σε φωτογραφίες φαίνονται αίματα στον τοίχο του σπιτιού, εικόνες που καταγράφηκαν στη διάρκεια της έρευνας που έγινε.

Ο 32χρονος Al Mutahan McLean βρέθηκε αντιμέτωπος με αρκετές κατηγορίες για την «ακραία κακοποίηση» του 10χρονου γιου και κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 40 ετών. Σημειώνεται ότι η κακοποίηση του μικρού παιδιού τελείωσε με τον θάνατο του παιδιού στις 13 Δεκεμβρίου 2019, αφότου «βιάστηκε και ξυλοκοπήθηκε».

