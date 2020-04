Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση πως ο Μπόρις Τζόνσον βρίσκεται στην εντατική μονάδα θεραπείας χτυπημένος από τον κορονοϊό. Η κατάσταση του Βρετανού πρωθυπουργού επιδεινώθηκε τις τελευταίες ώρες με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η εισαγωγή του στην εντατική.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η Ντάουνινγκ Στριτ τα συμπτώματα του Μπόρις Τζόνσον έχουν επιδεινωθεί και ο πρωθυπουργός έχει ζητήσει από τον υπουργό Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ να τον αντικαθιστά «όταν αυτό είναι απαραίτητο».

«Από σήμερα το απόγευμα η κατάσταση του πρωθυπουργού έχει επιδεινωθεί και μετά από σχετική καθοδήγησε του ιατρικού του επιτελείου, μεταφέρθηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας», τονίζεται στην ανακοίνωση η οποία καταλήγει :«Ο πρωθυπουργός λαμβάνει εξαιρετική φροντίδα και ευχαριστεί όλο το προσωπικό του Συστήματος Υγείας για τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωσή του».

Οι δημοσιογράφοι στη Βρετανία πάντως καλούν την κυβέρνηση να πει την πλήρη αλήθεια για την κατάσταση της υγείας του Μπόρις Τζόνσον καθώς πρόκειται για τον πρωθυπουργό της χώρας και ο κόσμος πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένος για τα πάντα.

Μια πηγή, την οποία επικαλείται το πρακτορείο Reuters, ανέφερε ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει τις αισθήσεις του, ενώ πηγές του τηλεοπτικού σταθμού ITV και της εφημερίδας The Times, είπαν ότι το απόγευμα ο Μπόρις Τζόνσον είχε δυσκολία στην αναπνοή και του χορηγήθηκε οξυγόνο.

«Προσευχόμαστε για την ταχεία ανάρρωση του πρωθυπουργού», έγραψε στο Twitter o δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν, τονίζοντας ότι «δεν θα μπορούσε να βρίσκεται σε πιο ασφαλή χέρια» αφού το νοσοκομείο Σεντ Τόμας έχει «κάποιο από το καλύτερο ιατρικό προσωπικό στον κόσμο».

«Οι σκέψεις μου είναι με τον πρωθυπουργό και την οικογένειά του (…) Του ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση», ήταν η πρώτη αντίδραση της υπουργού Εμπορίου Λις Τρας.

«Τρομερά θλιβερά νέα. Όλες οι σκέψεις της χώρας είναι με τον πρωθυπουργό και την οικογένειά του σ’ αυτήν την απίστευτα δύσκολη περίοδο», είπε ο νέος ηγέτης των Εργατικών, ο Κιρ Στάρμερ. Μύνημα συμπαράστασης στο twitter ανάρτησε και η πρώην πρωθυπουργός Τερέζα Μέι.

My thoughts and prayers are with @BorisJohnson and his family as he continues to receive treatment in hospital.



This horrific virus does not discriminate. Anyone can get it. Anyone can spread it. Please #StayHomeSaveLives