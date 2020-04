Ο Μπόρις Τζόνσον είναι ο πρώτος ηγέτης χώρας που τον χτυπά ο κορονοϊός. Από το βράδυ της Κυριακής ο Βρετανός πρωθυπουργός είναι στο νοσοκομείο και τα λιγοστά που γίνονται γνωστά για την υγεία του, κάθε άλλο παρά ενθαρρυντικά είναι.

Η Ντάουνινγκ Στριτ (και ο ίδιος όπως θα διαβάσετε πιο κάτω) επιμένει ότι ο Τζόνσον μπήκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους και για να κάνει εξετάσεις επειδή ο πυρετός που προκαλεί ο κορονοϊός, δεν υποχωρεί. Ο εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού δήλωσε ότι ο Μπόρις Τζόνσον παραμένει υπό παρακολούθηση, πως έχει διάθεση και δουλεύει κανονικά.

Αρνήθηκε όμως να πει αν υπάρχει διάγνωση για πνευμονία (την οποία προκαλεί ο κορονοϊός και της οποίας σύμπτωμα ο πυρετός για περισσότερο από μια εβδομάδα) και χαρακτήρισε τις πληροφορίες από τη… Ρωσία πως έχει μπει σε αναπνευστήρα ως «παραπληροφόρηση».

Όταν ρωτήθηκε αν τα συμπτώματα που έχει ο Μπόρις Τζόνσον είναι ήπια, ο εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού τα χαρακτήρισε επίμονα. Ο βήχας και ο πυρετός δεν τον έχουν αφήσει ούτε και έχουν υποχωρήσει. Παρά τα επίμονα συμπτώματα, πάντως, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του ο Μπόρις Τζόνσον είχε ένα άνετο βράδυ, είναι σε καλή διάθεση και παραμένει στο νοσοκομείο υπό παρακολούθηση.

Σε μια προσπάθεια να διασκεδάσει τις εντυπώσεις και να καθησυχάσει τους πολίτες της Βρετανίας, ο Μπόρις Τζόνσον (όχι με video όπως το συνηθίζει) ανέβασε στο λογαριασμό του στο twitter μήνυμα προς τους πολίτες πως είναι καλά και σε καλή διάθεση.

“Χθες το βράδυ, μετά τη συμβουλή του γιατρού μου, πήγα στο νοσοκομείο για κάποιες εξετάσεις ρουτίνας καθώς ακόμα έχω συμπτώματα από τον κορονοϊό. Είμαι σε καλή διάθεση και σε επαφή με την ομάδα μου, καθώς δουλεύουμε μαζί για να νικήσουμε τον ιό και να κρατήσουμε του πάντες ασφαλείς.

Θα ήθελα να πω ευχαριστώ σε όλο το υπέροχο προσωπικό του NHS (σ.σ. βρετανικό ΕΣΥ), που προσέχει εμένα και άλλους αυτή τη δύσκολη περίοδο. Είναι οι καλύτεροι της Βρετανίας. Μείνετε ασφαλείς όλοι και σας παρακαλώ να θυμάστε να μένετε σπίτι για να προστατεύσετε το NHS και να σώσετε ζωές”, έγραψε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

