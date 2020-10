Πάιατ: Στρατηγικά σημαντική η τριμερής σχέση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ

Με ένθερμο τρόπο ο Αμερικανός πρέσβης, Τζέφρι Πάιατ χαιρέτησε τη σημερινή τριμερή συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ στην Αθήνα.

«Είναι θαυμάσιο να διαπιστώνω συνεχή δυναμική σε αυτήν τη στρατηγικά σημαντική τριμερή σχέση, και προσβλέπω σε έναν άλλον γύρο 3+1 συνομιλιών, με την προσθήκη των ΗΠΑ σύντομα» έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter, παραθέτοντας σχετική ανάρτηση του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια.

