Στους 89 ανέβηκε ο απολογισμός της επίθεσης βομβιστή-καμικάζι με στόχο το αρχηγείο της αστυνομίας στην Πεσαβάρ του Πακιστάν.

«Τουλάχιστον 89 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους», δήλωσε ο Αγιάζ Χαν, εκπρόσωπος της αστυνομίας στην πόλη αυτή του βορειοδυτικού Πακιστάν.

Συνολικά 221 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν έγινε η έκρηξη σε γεμάτο πιστούς ισλαμικό τέμενος μέσα στο αρχηγείο της αστυνομίας, σε αυστηρά φυλασσόμενη περιοχή της πόλης, κάπου πενήντα χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Αφγανιστάν.

Τουλάχιστον 10 από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τον Μουχάμαντ Άσιμ Χαν, εκπρόσωπο του νοσοκομείου Lady Reading της Πεσάβαρ.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας ανασύρθηκαν ακόμη δέκα πτώματα από τα συντρίμμια του χώρου λατρείας, όπου η οροφή και τοίχος κατέρρευσαν εξαιτίας της έκρηξης.

Στη συντριπτική τους πλειονότητα, τα θύματα «ήταν αστυνομικοί», επιβεβαίωσε ο Χαν.

Another injured is pulled out alive of the rubble of the mosque 10 hours later. The search for more survivors continue in Peshawar.#Peshawarblast#Peshawarunderattackpic.twitter.com/b80ytt4V96