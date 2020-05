Αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνουν 107 άνθρωποι συνετρίβη στο Πακιστάν μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ το μεσημέρι της Παρασκευής (22.05.2020) ώρα Ελλάδας. Είχε χαθεί από τα ραντάρ λίγα λεπτά μετά την απογείωση.

Το αεροσκάφος απογειώθηκε από το Λαχόρη του Πακιστάν αλλά κατέπεσε και συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο του Καράτσι σε κατοικημένη περιοχή. Πρόκειται για πτήση των διεθνών αερογραμμών του Πακιστάν, σύμφωνα με το RT. Στο αεροπλάνο επέβαιναν 107 άτομα – 99 επιβάτες και 8 μέλη του πληρώματος.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τον τόπο της αεροπορικής συντριβής:

Breaking News: A passenger plane of Pakistan International Airlines (PIA) crashes near Karachi airport. The flight, A-320, was carrying 90 passengers and was flying from Lahore to Karachi.#planecrash pic.twitter.com/biq7D23c9p — Anas Ismail (@m_anas_ismail18) May 22, 2020

Stay strong Pakistan today is one tough day for all of us 💔

#planecrash pic.twitter.com/IqMNKdl5Mb — Nab The Dentist (@NabTheDentist) May 22, 2020

The PK 303 from Lahore to Karachi has crashed just before landing the officials confirm. The Airbus A320 went down onto the residential quarters, houses also damaged. pic.twitter.com/I3gu3kIL9W — Iftikhar Firdous (@IftikharFirdous) May 22, 2020

Στο σημείο της αεροπορικής συντριβής φαίνονται πυκνοί καπνοί σε μεγάλο ύψος, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών διάσωσης. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για την τύχη των επιβαινόντων του αεροσκάφους.

πηγή: rt.com