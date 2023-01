Τρομακτική έκρηξη έγινε σήμερα (30.1.2023) στο Πακιστάν σε τζαμί στην πόλη Πεσαβάρ με αποτέλεσμα να καταρρεύσει μέρος του κτιρίου και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες.

Τουλάχιστον 28 φαίνεται να είναι οι νεκροί και πάνω από 150 οι τραυματίες. Αυτός είναι ως τώρα ο απολογισμός της ισχυρής έκρηξης στο τζαμί στο βορειοδυτικό Πακιστάν. Πολλοί από τους τραυματίες ήταν αστυνομικοί που είχαν επισκεφθεί το τζαμί για να προσευχηθούν, όπως ανακοίνωσε νοσοκομειακή πηγή.

Σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων το οποίο επικαλείται την αστυνομία της πόλης του Πακιστάν, η έκρηξη στο τζαμί ήταν πιθανόν αποτέλεσμα επίθεσης αυτοκτονίας και ήδη διεξάγεται έρευνα, ενώ το περιστατικό σημειώθηκε στη διάρκεια της απογευματινής προσευχής σε περιοχή υψηλής ασφαλείας.

«Παραλάβαμε 19 νεκρούς και πάνω από 90 τραυματίες από την έκρηξη», είπε ο εκπρόσωπος του νοσοκομείου Lady Reading της πόλης, ο Μοχάμεντ Ασίμ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί σημαντικά καθώς υπάρχουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε.

Το τζαμί βρίσκεται κοντά σε ένα κτιριακό συγκρότημα της αστυνομίας της πόλης του Πακιστάν και μέσα σε αυτό βρίσκονταν περίπου 260 άνθρωποι όταν σημειώθηκε η έκρηξη, σύμφωνα με την αστυνομία.

A blast was reported in a mosque in Peshawar's Police Lines area in Khyber Pakhtunkhwa capital. Several people were injured in the blast.#Peshawar #Pakistan pic.twitter.com/MFV7PRg3Ux