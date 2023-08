Η αστυνομία συνέλαβε δύο χριστιανούς που κατηγορούνται για βλασφημία στο ανατολικό Πακιστάν, δήλωσε σήμερα (18.8.2023) ένας εκπρόσωπος, δύο ημέρες αφότου όχλος εξοργισμένων μουσουλμάνων έκαψε εκκλησίες και σπίτια στον οικισμό της μειονότητας, λέγοντας πως οι δύο άνδρες είχαν βεβηλώσει το Κοράνι.

Παραστρατιωτικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει και φρουρούν τον οικισμό στο ανατολικό τμήμα του Πακιστάν μετά τον βανδαλισμό από τον όχλο τουλάχιστον μίας μεγάλης και τεσσάρων μικρότερων εκκλησιών και την πυρπόληση δεκάδων σπιτιών.

Χριστιανικό νεκροταφείο βεβηλώθηκε επίσης στην περιοχή, όπως δήλωσαν κάτοικοι και ηγέτες της κοινότητας.

Η βλασφημία τιμωρείται με θάνατο στο Πακιστάν και, αν και δεν έχει εκτελεστεί κανείς μέχρι τώρα μ’ αυτή την κατηγορία, πολλοί που κατηγορήθηκαν για βλασφημία έχουν λιντσαριστεί από εξαγριωμένα πλήθη.

Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Άνουαρ ουλ Χακ Κάκαρ δήλωσε σήμερα πως οι μειονότητες πρέπει να προστατευθούν πάση θυσία, υποσχόμενος να αναλάβει δράση εναντίον εκείνων που ενεπλάκησαν στη βία.

