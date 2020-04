Η φετινή τελετή για τη Μεγάλη Παρασκευή στην κατεστραμμένη από την πυρκαγιά Παναγία των Παρισίων ήταν διαφορετική, αλλά άκρως συμβολική: Γιορτάζουμε τη ζωή, που είναι δυνατότερη από τον θάνατο, όπως είπε ο Αρχιεπίσκοπος του Παρισιού.

Σχεδόν έναν χρόνο μετά την καταστροφική φωτιά στον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων, ο αρχιεπίσκοπος της γαλλικής πρωτεύουσας τέλεσε μια μικρή τελετή εκεί για τη Μεγάλη Παρασκευή των Καθολικών, ενώ προσευχήθηκε προκειμένου το μήνυμα του Πάσχα, αυτό της αναγέννησης, να προσφέρει ανακούφιση σε μια χώρα που έχει πληγεί από την πανδημία του νέου κορονοϊού.

Μόλις 7 άνθρωποι, περιλαμβανομένου του αρχιεπισκόπου Μισέλ Οπετί, παρέστησαν στη λειτουργία, την οποία, ωστόσο, παρακολούθησαν πολλοί περισσότεροι από τις τηλεοπτικές οθόνες τους.

«Πριν από έναν χρόνο, αυτός ο καθεδρικός ναός καιγόταν, κάνοντάς μας να σαστίσουμε», είπε ο Οπετί.

«Σήμερα, βρισκόμαστε σε αυτόν τον μισο-γκρεμισμένο ναό για να διακηρύξουμε ότι η ζωή συνεχίζεται».

Ο κόσμος «έχει διαλυθεί και παραλύσει από μια πανδημία που σπέρνει τον θάνατο», συμπλήρωσε ο αρχιεπίσκοπος. «Καθώς γιορτάζουμε το Πάσχα, θα γιορτάσουμε τη ζωή, που είναι δυνατότερη από τον θάνατο, την αγάπη που είναι ισχυρότερη από το μίσος».

Κατά τη διάρκεια της τελετής, οι ηθοποιοί Φιλίπ Τορετόν και Ζουντίτ Σεμλά ανέγνωσαν κείμενα από τους συγγραφείς Σαρλ Πεγκί και Πολ Κλοντέλ, ενώ ο κλασικός βιολονίστας Ρενό Καπουσόν συνόδευε μουσικά.

Και οι τρεις τους φορούσαν λευκές φόρμες και μπότες για να προστατευτούν από πιθανή μόλυνση από μόλυβδο, ίχνη του οποίου έμειναν στο κτίριο μετά την πυρκαγιά.

Η τελετή, διάρκειας μίας ώρας, ολοκληρώθηκε με τη Σεμλά να τραγουδάει το “Ave Maria”.

