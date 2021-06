Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Παρασκευής (18/6) στο αεροδρόμιο του Χίθροου στο Λονδίνο, όταν το μπροστινό μέρος ενός αεροσκάφους της British Airways «βρήκε» στην άσφαλτο του αεροδιαδρόμου. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, η αστυνομία και η πυροσβεστική.

Στο αεροπλάνο, όπως αναφέρει η Sun, δεν υπήρχαν επιβάτες εκείνη την στιγμή, ενώ στις 16 Ιουνίου είχε πραγματοποιήσει την πτήση #BA881 από Μόσχα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της «κατάρρευσης» του αεροσκάφους.

«Προτεραιότητα μας είναι η ασφάλεια και εξετάζουμε το ζήτημα» δήλωσε εκπρόσωπος της British Airways.

A British Airways 787 Dreamliner just suffered a nose gear collapse at Heathrow Terminal 5 this morning, while preparing for flight 😭😭 #UB1UB2 pic.twitter.com/unFmjBzGvc