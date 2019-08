Ο 21χρονος άνδρας, το όνομα του οποίου η αστυνομία δεν ανακοίνωσε, κρατούσε ένα μαχαίρι και είχε επίσης στην κατοχή του ένα μικρού μεγέθους USB που περιείχε πληροφορίες για αιματηρές επιθέσεις στη Βόρεια Αμερική και τη Νέα Ζηλανδία, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Όμως δεν φαίνεται πως έδρασε για λογαριασμό κάποιας τρομοκρατικής οργάνωσης ενώ η επίθεση δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική, πρόσθεσε η αστυνομία.

«Σε τελική ανάλυση είναι ένα φρικτό έγκλημα και θα πρέπει να πληρώσει γι’ αυτό», είπε στους δημοσιογράφους ο αστυνομικός επίτροπος της Νέας Νότιας Ουαλίας Μικ Φούλερ.

Μια 21χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε κτίριο διαμερισμάτων και μια δεύτερη γυναίκα, 41 ετών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη από μαχαίρι στην πλάτη. Η κατάστασή της είναι σταθερή, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι αστυνομικοί δεν έκαναν γνωστό πώς σκοτώθηκε η πρώτη γυναίκα, όμως είπαν πως ο άνδρας ευθύνεται και για τις δύο επιθέσεις. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στις δύο γυναίκες.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες σε μια κατοικία σε απόσταση 32 χιλιομέτρων δυτικά της πόλης, όπου ζούσε ο νεαρός μαζί με τους γονείς του.

Ο άνδρας βρίσκεται υπό κράτηση και αναμένεται να του απαγγελθούν κατηγορίες για ανθρωποκτονία, για επίθεση και, ανάλογα με την έκβαση της έρευνας, για αδικήματα τρομοκρατίας, δήλωσε ο Φούλερ.

Το περιστατικό προκάλεσε διακοπή της κυκλοφορίας στο κέντρο της μεγαλύτερης πόλης της Αυστραλίας. Σε video που δημοσίευσε το δίκτυο 7 News ο νεαρός με το μαχαίρι στα χέρια ακούγεται να φωνάζει «Αλλάχου Ακμπάρ» (σ.σ. Ο Θεός είναι μεγάλος) καθώς πηδά στο καπό μιας Mercedes. Εκείνη την ώρα και ενώ το αυτοκίνητο φεύγει και τον ρίχνει στο έδαφος, ένας άνδρας με καρέκλα στα χέρια προσπαθεί να τον ακινητοποιήσει.

Ο νεαρός, πάντα σε κατάσταση αμόκ, φώναζε στους αστυνομικούς και τους προκαλούσε λέγοντας «πυροβολήστε με στο γαμ@@@@ο το πρόσωπο».

#BREAKING: A man has been detained in Sydney after an alleged attack on York St. #TDE7 pic.twitter.com/UDZNynMD3x

— The Daily Edition (@DailyEditionOn7) August 13, 2019