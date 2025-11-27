Πάπας Λέων: «Η κοινωνία δεν είναι ζωντανή αν δεν είναι πλουραλιστική» – Φωτογραφίες από την συνάντηση του με τον Ερντογάν

Ο πάπας Λέων Γ’ κάλεσε την Τουρκία «να γίνει παράγοντας σταθερότητας και προσέγγισης ανάμεσα στους λαούς» και να μην υποστηρίζει την «ομογενοποίησής» της, κατά τη διάρκεια της σημερινής (27/11/2025) συνάντησής του με τον τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα και των ομιλιών τους στους προσκεκλημένους στη βιβλιοθήκη του προεδρικού μεγάρου.

«Μπορεί η Τουρκία να είναι ένας παράγοντας σταθερότητας και προσέγγισης ανάμεσα στους λαούς στην υπηρεσία μίας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης», δήλωσε ο πάπας Λέων Γ’ τονίζοντας ότι η χώρα αποτελεί επίσης «ένα σταυροδρόμι ευαισθησιών, η ομογενοποίηση των οποίων συνιστά εκπτώχυνση».

Από την γεωγραφική της θέση και την πολυμορφία της, «η χώρα αυτή αποτελεί γέφυρα ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση, ανάμεσα στην Ασία και την Ευρώπη και ένα σταυροδρόμι πολιτισμών και θρησκειών», δήλωσε ο Λέων Γ’ κατά την πρώτη του ομιλία ενώπιον των αρχών, εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και του διπλωματικού σώματος στο προεδρικό συγκρότημα.

Η «ομογενοποίηση» της Τουρκίας «θα αποτελούσε εκπτώχυνση», προειδοποίησε ενώπιον του προέδρου της Τουρκίας το κόμμα του οποίου έχει από το 2002 τη διακυβέρνηση της ως επί το πλείστον σουνιτικής μουσουλμανικής κοσμικής χώρας και ενώ καταγγέλλεται η αυταρχική στροφή της τουρκικής εξουσίας μέσω της οπισθοχώρησης της ελευθερίας της έκφρασης, των μαζικών συλλήψεων διαδηλωτών, δημοσιογράφων και αιρετών αρχόντων μετά τη φυλάκιση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου τον Μάρτιο.

Η καταστολή έχει αυξηθεί μετά τις δημοτικές εκλογές του Μαρτίου 2024 και την εκλογική ήττα του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ταγίπ Ερντογάν.

«Μία κοινωνία δεν είναι ζωντανή αν δεν είναι πλουραλιστική», τόνισε ο πάπας αναφερόμενος στις χριστιανικές μειονότητες που δεν αποτελούν παρά το 0,1% του πληθυσμού των 86 εκατομμυρίων κατοίκων και συνεχίζουν να αγωνίζονται κατά της άνισης μεταχείρισης και της αίσθησης του αποκλεισμού.

«Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι οι χριστιανοί, που αποτελούν και αισθάνονται αναπόσπαστο μέρος της τουρκικής ταυτότητας (…) έχουν επίσης τη βούληση να συμβάλουν θετικά στην ενότητα της χώρας σας», είπε ο Λέων Γ’.

«Σε μία κοινωνία όπως η κοινωνία της Τουρκίας, όπου η θρησκεία διαδραματίζει ορατό ρόλο, είναι θεμελιώδους σημασίας να τιμάται η αξιοπρέπεια και η ελευθερία όλων των τέκνων του Θεού: γυναικών και ανδρών, συμπατριωτών και αλλοδαπών, φτωχών και πλούσιων».

Σε μία χώρα που τιμά τον ρόλο της οικογένειας και της μητέρας, ο Λέων Γ’ μίλησε για τη σημασία των γυναικών στους κόλπους της κοινωνίας «χάρη στις σπουδές τους και στην ενεργή συμμετοχή τους στην επαγγελματική, πολιτιστική και πολιτική ζωή».

«Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να εκτιμηθούν οι σημαντικές πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί προς αυτή την κατεύθυνση, υπέρ της οικογένειας και της συμβολής των γυναικών στην άνθηση της κοινωνικής ζωής», είπε ο πάπας.

Η ομιλία του Ερντογάν

Στην ομιλία του, ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε την κρισιμότητα της επίσκεψης του Ποντίφικα εν μέσω παγκόσμιων εντάσεων από την Ασία έως την Αφρική και τη Λατινική Αμερική.

Ανέφερε ότι η Τουρκία ηγείται παγκοσμίως σε ανθρωπιστική βοήθεια, φιλοξενώντας εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες και υποστηρίζοντας Ουκρανούς, ενώ προωθεί πρωτοβουλίες όπως η συμφωνία για τα σιτηρά στη Μαύρη Θάλασσα. Επέκρινε τις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα, με περισσότερους από 70.000 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων των πληγμάτων σε εκκλησίες και κάλεσε για τη λύση των δύο κρατών στα σύνορα του 1967.

Υποστήριξε επίσης ότι η Τουρκία απορρίπτει τις διακρίσεις, βασιζόμενη στην ισλαμική φιλοσοφία αγάπης προς κάθε δημιούργημα, παραθέτοντας στίχους του Γιουνούς και του Μεβλάνα Τζελαλεντίν Ρουμί.