Κόσμος

Αινιγματική ανάρτηση Ζελένσκι: «Παρατηρήσαμε ασυνήθιστη δραστηριότητα στα σύνορα με τη Λευκορωσία»

«Παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά την κατάσταση, διατηρούμε τα πάντα υπό έλεγχο, και θα απαντήσουμε αν χρειαστεί» πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε κέντρο επιχειρήσεων στην πρώτη γραμμή του μετώπου / Ukrainian Presidential Press Service / Handout via REUTERS

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει στρέψει μέρος της προσοχής του στην Λευκορωσία και από ότι φαίνεται έχει τους λόγους τους.

Ειδικότερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στέλνει το χρονικό διάστημα συνεχόμενα «μηνύματα» στην Λευκορωσία να μην εμπλακεί περαιτέρων στην ρωσική εισβολή, η οποία πλέον έχει συμπληρώσει παραπάνω από 4 χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε σήμερα (02.05.2026) ότι το Κίεβο έχει καταράψει μια «ασυνήθιστη δραστηριότητα» στα σύνορα με την Λευκορωσίας. 

«Χθες (01.05.2026), υπήρξε μια μάλλον ασυνήθιστη δραστηριότητα στα σύνορα Ουκρανίας – Λευκορωσίας, από λευκορωσικής πλευράς», ανέφερε ο Ζελένσκι στο καθημερινό διάγγελμά του προς τους Ουκρανούς.

 

«Παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά την κατάσταση, διατηρούμε τα πάντα υπό έλεγχο, και θα απαντήσουμε αν χρειαστεί», πρόσθεσε και δεν ανέφερε περισσότερα. Η Πολεμική Αεροπορία και η συνοροφυλακή της Ουκρανίας δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε, μετά τα απανωτά ρωσικά πλήγματα σε Οδησσό και Ντνίπρο, ότι πρέπει να ενισχυθούν οι δυνάμεις αεράμυνας στις περιοχές αυτές.

«Για το Ντνίπρο, θα υπάρξουν επιπλέον συστήματα ραντάρ, εξοπλισμός ηλεκτρονικών παρεμβολών και περισσότερο προσωπικό», είπε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. Διευκρίνισε ότι οι ενισχύσεις αφορούν επίσης την Οδησσό, υποστηρίζοντας πως τα ποσοστά αναχαιτίσεων έχουν ήδη αυξηθεί.

«Ωστόσο, πρέπει να αυξηθούν κι άλλο», παραδέχθηκε.

Η βιομηχανική πόλη Ντνίπρο έχει δεχθεί μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με πυραύλους και drones τις τελευταίες ημέρες. Το λιμάνι της Οδησσού και η γύρω περιοχή βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, η Ουκρανία έχει αποκτήσει προηγμένα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας από τη Δύση, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
117
113
59
57
39
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo