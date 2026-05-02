Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι η Μελάνια «μισεί» όταν χορεύει το «YMCA»: «Δεν είναι προεδρικό»

Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ λατρεύει να χορεύει το «YMCA», και μάλιστα δεν διστάζει να το κάνει σχεδόν σε κάθε ομιλία του, πολλοί από τον κύκλο του φαίνεται να μην είναι τόσο μεγάλοι φαν του τραγουδιού. Ο λόγος για τη σύζυγό του και πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, η οποία θεωρεί ότι «δεν είναι προεδρικό».

Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε την Παρασκευή ότι η Μελάνια Τραμπ «μισεί» όταν εκτελεί τον χαρακτηριστικό του χορό με τα άκαμπτα χέρια και τις γροθιές στον αέρα, στο ρυθμό του «YMCA» των Village People, στις συγκεντρώσεις και σε άλλες εκδηλώσεις του. Στη συνέχεια, προχώρησε να κάνει μερικές κινήσεις στο ρυθμό της ντίσκο επιτυχίας του 1978.

Ο Τραμπ, μιλώντας σε πλήθος της Φλόριντα το βράδυ της Παρασκευής (01.05.2026), είπε ότι η σύζυγός του «μισεί όταν χορεύω σε αυτό που μερικές φορές αποκαλείται “ο εθνικός ύμνος των ομοφυλόφιλων”, το ξέρετε αυτό», προσθέτοντας για το «YMCA»: «Αγαπάμε αυτό το τραγούδι». Φυσικά δεν παρέλειψε να χορέψει το «σήμα κατατεθέν», από την προεκλογική του εκστρατεία το 2024, το γνωστό «YMCA» των Village People.

«Λέει, “Αγάπη μου, σε παρακαλώ μην χορέψεις. Δεν είναι προεδρικό”», είπε ο Τραμπ στο πλήθος, προσπαθώντας να μιμηθεί τη φωνή της Μελάνια. «Είπα, “Μπορεί να μην είναι προεδρικό, αλλά προηγούμαι με 20 μονάδες στις δημοσκοπήσεις, οπότε είναι κάτι σημαντικό”», περιέγραψε στη συνέχεια.

Σημείωσε επίσης την απίθανη ιστορία του τραγουδιού στα charts, πώς το YMCA έφτασε στο νούμερο ένα πριν από πέντε δεκαετίες, πριν επιστρέψει στο νούμερο ένα κατά τη διάρκεια του τελευταίου μέρους της τελευταίας του καμπάνιας. «Δεν έχει ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο», είπε. Λίγα λεπτά αργότερα, μπαίνει στον χορό που η γυναίκα του μισεί.

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στην πόλη, και το The Villages – μια Μέκκα για συνταξιούχους στην Κεντρική Φλόριντα – η οποία «έβραζε» από ζωντάνια λόγω τη παρουσίας του Αμερικανού προέδρου.

Χιλιάδες ηλικιωμένοι υποστηρικτές του Τραμπ περίμεναν ώρες για να δείξουν την εκτίμησή τους, συσσωρεύοντάς σε ένα σχολικό γυμναστήριο για μια θορυβώδη συγκέντρωση όπου επευφημούσαν τον πρόεδρο καθώς προωθούσε μια φορολογική ελάφρυνση και άλλες πολιτικές που απευθύνονταν στους ηλικιωμένους Αμερικανούς.

Η Μελάνια θεωρεί τον χορό του Τραμπ στο YMCA «ακατάλληλο»

Η δική της περιγραφή της κατάστασης από την Μελάνια είναι πιο λεπτομερής παρά ευθεία αντίθεση. Σε μια εμφάνιση στο Fox News νωρίτερα φέτος, είπε στον παρουσιαστή Τζέσι Γουότερς ότι στην πραγματικότητα απολαμβάνει τον χορό, υπό τις κατάλληλες συνθήκες.

«Μου αρέσει σε συγκεκριμένες ώρες, αλλά κάποιες μέρες δεν είναι κατάλληλος, και του το είπα», είπε. «Αλλά είναι ο χορός του, και νομίζω ότι ο κόσμος τον λατρεύει. Σε όλο τον κόσμο χορεύουν. Φέρνει ευτυχία και διασκέδαση», ανέφερε.

Η στιγμή της YMCA στο The Villages ήρθε λίγες μέρες αφότου ο Τραμπ πυροδότησε ένα διαφορετικό είδος συζυγικής αμηχανίας, και αυτό μπροστά στον βασιλιά Καρόλου Γ΄ και τη βασίλισσα Καμίλα, όταν αστειεύτηκε κατά τη διάρκεια της τελετής υποδοχής στον Λευκό Οίκο ότι ο γάμος του δεν θα μπορούσε ποτέ να φτάσει τον 63χρονο γάμο των γονιών του.

«Αυτό είναι ένα ρεκόρ που δεν θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε, αγάπη μου. Λυπάμαι, απλά δεν πρόκειται να λειτουργήσει έτσι», είπε, γυρίζοντας να κοιτάξει τη Μελάνια. Η έκφραση θανάτου της πρώτης κυρίας, που κυκλοφόρησε ευρέως στα social media, υποδήλωνε ότι το αστείο είχε άσχημη κατάληξη.