Υεμένη: Πειρατεία στο πετρελαιοφόρο «Eureka» – Οι ένοπλοι άνδρες το κατευθύνουν προς τη Σομαλία

Πειρατεία σημειώθηκε σήμερα (02.05.2026) ανοικτά των ακτών της επαρχίας Σάμπουα στην κεντρική Υεμένη στο πετρελαιοφόρο «Eureka» σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Νωρίτερα, η υπηρεσία εμπορικής ναυτιλίας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) σε ανάρτηση που έκανε στα social media τόνισε ότι ένα πετρελαιοφόρο ανέφερε μια ύποπτη προσέγγιση από μια «πράσινο σκάφος» που συνοδευόταν από ένα αλιευτικό, 84 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά από την Υεμένη.

Στη συνέχεια, η ακτοφυλακή της Υεμένης επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για πειρατεία στο τάνκερ «Eureka» από ενόπλους άνδες αγνώστων στοιχείων, οι οποίοι έκαναν ρεσάλτο και το οδήγησαν προς τον Κόλπο του Άντεν στην κατεύθυνση των χωρικών υδάτων της Σομαλίας.

Οι αρχές πρόσθεσαν πρόσθεσε πως η τοποθεσία του «Eureka» έχει προσδιοριστεί και ότι καταβάλλονται προσπάθειες για παρακολούθησή του, την λήψη απαραίτητων μέτρων για την ανάκτησή του, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το πλήρωμά του είναι ασφαλές.