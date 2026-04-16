Πάπας Λέων: Ο κόσμος «καταστρέφεται από μια χούφτα τυράννους, που ξοδεύουν δισεκατομμύρια σε πολέμους»

Ο πάπας Λέων μίλησε άσκησε σφοδρή κριτική σε ηγέτες που ξοδεύουν δισεκατομμύρια για πολέμους, λέγοντας ότι ο κόσμος καταστρέφεται από λίγους αυταρχικούς ανθρώπους. Τα είπε αυτά από το Καμερούν, σε μια περίοδο που ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να τον επικρίνει δημόσια.

Κατηγόρησε επίσης όσους χρησιμοποιούν τη θρησκεία για να δικαιολογούν πολέμους και ζήτησε να αλλάξει ουσιαστικά η πορεία των πραγμάτων. Ο πάπας Λέων, μίλησε σε μια συνάντηση στη μεγαλύτερη αγγλόφωνη πόλη του Καμερούν, όπου υπάρχει μια σύγκρουση που κρατάει σχεδόν 10 χρόνια και έχει κοστίσει πολλές ζωές, δείχνοντας με την τοποθέτησή του και τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Τα αφεντικά του πολέμου προσποιούνται ότι δεν γνωρίζουν ότι χρειάζεται μόνο μια στιγμή για να καταστρέψεις, όμως συχνά μια ολόκληρη ζωή δεν είναι αρκετή για να ανοικοδομήσεις», δήλωσε ο ποντίφικας.

«Κάνουν τα στραβά μάτια στο γεγονός ότι δισεκατομμύρια δολάρια ξοδεύονται για δολοφονίες και καταστροφή, όμως οι πόροι που απαιτούνται για θεραπεία, εκπαίδευση και αποκατάσταση δεν βρίσκονται πουθενά», συμπλήρωσε.

Οι επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ τις τελευταίες μέρες προς τον πάπα, που ξεκίνησαν την παραμονή της περιοδείας του ποντίφικα σε τέσσερις χώρες στην Αφρική, έχουν προκαλέσει αγανάκτηση στην Αφρική, όπου ζουν περισσότεροι από το ένα πέμπτο των Καθολικών του κόσμου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε πρόσφατη ανάρτησή του στο Truth Social, συνέχισε την κόντρα με τον ποντίφικα, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «Μπορεί κάποιος να πει στον Πάπα Λέοντα ότι το Ιράν έχει σκοτώσει τουλάχιστον 42.000 αθώους, εντελώς άοπλους, διαδηλωτές τους τελευταίους δύο μήνες και ότι το να έχει το Ιράν πυρηνική βόμβα είναι απολύτως απαράδεκτο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Η Αμερική επέστρεψε», έγραψε συγκεκριμένα.

Ο πάπας, ο οποίος διατήρησε σχετικά χαμηλό προφίλ κατά το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου έτους του ως προκαθήμενος της ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, έχει αναδειχθεί σε σφοδρό επικριτή του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου στο Ιράν.

Σήμερα, ο ποντίφικας επέκρινε έντονα τους ηγέτες που επικαλούνται θρησκευτικά θέματα για να αιτιολογήσουν πολέμους.

«Αλίμονο σε εκείνους που χειραγωγούν τη θρησκεία και το ίδιο το όνομα του Θεού για το δικό τους στρατιωτικό, οικονομικό και πολιτικό όφελος, σέρνοντας ό,τι είναι ιερό στο σκότος και τη ρυπαρότητα», είπε.

«Αυτός είναι ένας κόσμος που έχει αναποδογυριστεί, μια εκμετάλλευση του δημιουργήματος του Θεού που πρέπει να αποδοκιμαστεί και να απορριφθεί από κάθε έντιμη συνείδηση», συμπλήρωσε.