Πάπας Λέων για Τραμπ: «Δεν μπαίνω σε συζήτηση μαζί του – Θα συνεχίσω να μιλάω δυνατά ενάντια στον πόλεμο»

Το μήνυμα πως δεν θα σταματήσει να μιλά ενάντια στον πόλεμο και υπέρ της ειρήνης, έστειλε ο Πάπας Λέων λίγες ώρες μετά τη νέα επίθεση που του εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο αεροπλάνο, ο Πάπας Λέων ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να μπει σε συζήτηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν θέλω να μπω σε συζήτηση μαζί του», δήλωσε στο Reuters. «Δεν πιστεύω ότι το μήνυμα του Ευαγγελίου προορίζεται να καταχραστεί με τον τρόπο που το κάνουν ορισμένοι», συνέχισε.

«Θα συνεχίσω να μιλάω δυνατά ενάντια στον πόλεμο, επιδιώκοντας την προώθηση της ειρήνης, του διαλόγου και των πολυμερών σχέσεων μεταξύ των κρατών, προκειμένου να αναζητήσουμε δίκαιες λύσεις στα προβλήματα», πρόσθεσε.

«Πάρα πολλοί άνθρωποι υποφέρουν στον κόσμο σήμερα. Πάρα πολλοί αθώοι άνθρωποι σκοτώνονται. Και νομίζω ότι κάποιος πρέπει να σηκωθεί και να πει ότι υπάρχει ένας καλύτερος τρόπος», συνέχισε.

«Το μήνυμα της Εκκλησίας, το δικό μου μήνυμα, το μήνυμα του Ευαγγελίου: Μακάριοι οι ειρηνοποιοί. Δεν θεωρώ τον ρόλο μου ως πολιτικό, ως πολιτικό», κατέληξε.

Οι νέες δηλώσεις του Πάπα Λέοντα έρχονται μετά την νέα επίθεση που εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, τον είπε «αδύναμο και υπερασπιστή της ριζοσπαστικής αριστεράς», αφού ο Πάπας Λέων ζήτησε να τεθεί σε ισχύ εκεχειρία και στον Λίβανο.

Μετά την προσβλητική του ανάρτηση, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε ΑΙ φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται ως Ιησούς να φροντίζει έναν άρρωστο ηλικιωμένο ενώ από πίσω του κυματίζει η σημαία των ΗΠΑ και εμφανίζεται ο αετός – σύμβολο των ΗΠΑ, το Άγαλμα της Ελευθερίας και το Καπιτώλιο.

