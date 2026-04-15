Ο Τραμπ «χτύπησε» ξανά: Ας πει κάποιος στον Πάπα Λέοντα ότι το Ιράν σκότωσε 42.000 άοπλους διαδηλωτές

Ας του πει επίσης πως είναι απαράδεκτο το Ιράν να αποκτήσει πυρηνική βόμβα, έγραψε ακόμη ο Αμερικανός πρόεδρος
Συνεχίζει την κόντρα με τον Πάπα Λέοντα ο Ντόναλντ Τραμπ παρά το γεγονός πως ο Προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει περίπτωση να μπει σε συζήτηση μαζί του.

Αφού ο Πάπας Λέοντας έστειλε το μήνυμα πως θα συνεχίσει να στέλνει μηνύματα για ειρήνη, ώστε να σταματήσουν οι πόλεμοι (και στην Μέση Ανατολή) που κοστίζουν τη ζωή σε εκατ. αμάχους, ο Ντόναλντ Τραμπ «χτύπησε» ξανά.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, το πρωί της Τετάρτης (15.04.2026) ζήτησε ειρωνικά από «κάποιον» να πει στον Πάπα Λέοντα πως το να έχει το Ιράν πυρηνικά όπλα είναι εντελώς απαράδεκτο.

Πρώτα όμως ζήτησε να ενημερώσουν τον Ποντίφικα για τους θανάτους των χιλιάδων διαδηλωτών στο Ιράν, τους τελευταίους μήνες.

Ολοκλήρωσε την ανάρτησή του γράφοντας «America is back».

«Μπορεί κάποιος να πει στον Πάπα Λέοντα ότι το Ιράν έχει σκοτώσει τουλάχιστον 42.000 αθώους, εντελώς άοπλους, διαδηλωτές τους τελευταίους δύο μήνες και ότι το να έχει το Ιράν πυρηνική βόμβα είναι απολύτως απαράδεκτο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Η Αμερική επέστρεψε», έγραψε συγκεκριμένα.

Η νέα επίθεση έρχεται λίγες ώρες αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε ΑΙ φωτογραφία που τον έδειχνε σαν τον Ιησού να φροντίζει έναν άρρωστο ηλικιωμένο. Μετά από σάλο, ο Αμερικανός πρόεδρος αναγκάστηκε να διαγράψει την ανάρτηση.

Μυστήριο με τον αποκλεισμό στα λιμάνια του Ιράν μετά τη διέλευση των 3 δεξαμενόπλοιων – «Ισχύει για όλα τα πλοία», λένε οι ΗΠΑ
O διοικητής της CENTCOM ανέφερε ότι οι ΗΠΑ κατάφεραν να θέσουν σε εφαρμογή των αποκλεισμό μέσα σε 36 ώρες - Το 90% της οικονομίας τους βασίζεται στο διεθνές θαλάσσιο εμπόριο»
Ανάλυση Politico: Η νέα αρχή στην Ευρώπη με το «μεγάλο παζάρι» του Μάγιαρ – Ποια θα είναι τα πρώτα βήματα του νέου Ούγγρου πρωθυπουργού
Προτεραιότητα της νέας κυβέρνησης θα είναι η αποδέσμευση περίπου 18 δισ. ευρώ από ευρωπαϊκά ταμεία που είχαν παγώσει λόγω ανησυχιών για το κράτος δικαίου στην Ουγγαρία
Τεράστιο υγειονομικό σκάνδαλο στο Πακιστάν: 331 παιδιά μολύνθηκαν από HIV σε νοσοκομείο – Η αποκαλυπτική έρευνα του BBC
Σύριγγες που επαναχρησιμοποιούνται, φιαλίδια φαρμάκων να μοιράζονται μεταξύ παιδιών, ακόμα και ενέσεις να γίνονται χωρίς βασικά μέτρα υγιεινής, μετέδωσαν την ασθένεια στα παιδιά
