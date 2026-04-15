Ο Τραμπ «χτύπησε» ξανά: Ας πει κάποιος στον Πάπα Λέοντα ότι το Ιράν σκότωσε 42.000 άοπλους διαδηλωτές

Συνεχίζει την κόντρα με τον Πάπα Λέοντα ο Ντόναλντ Τραμπ παρά το γεγονός πως ο Προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει περίπτωση να μπει σε συζήτηση μαζί του.

Αφού ο Πάπας Λέοντας έστειλε το μήνυμα πως θα συνεχίσει να στέλνει μηνύματα για ειρήνη, ώστε να σταματήσουν οι πόλεμοι (και στην Μέση Ανατολή) που κοστίζουν τη ζωή σε εκατ. αμάχους, ο Ντόναλντ Τραμπ «χτύπησε» ξανά.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, το πρωί της Τετάρτης (15.04.2026) ζήτησε ειρωνικά από «κάποιον» να πει στον Πάπα Λέοντα πως το να έχει το Ιράν πυρηνικά όπλα είναι εντελώς απαράδεκτο.

Πρώτα όμως ζήτησε να ενημερώσουν τον Ποντίφικα για τους θανάτους των χιλιάδων διαδηλωτών στο Ιράν, τους τελευταίους μήνες.

Ολοκλήρωσε την ανάρτησή του γράφοντας «America is back».

«Μπορεί κάποιος να πει στον Πάπα Λέοντα ότι το Ιράν έχει σκοτώσει τουλάχιστον 42.000 αθώους, εντελώς άοπλους, διαδηλωτές τους τελευταίους δύο μήνες και ότι το να έχει το Ιράν πυρηνική βόμβα είναι απολύτως απαράδεκτο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Η Αμερική επέστρεψε», έγραψε συγκεκριμένα.

Η νέα επίθεση έρχεται λίγες ώρες αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε ΑΙ φωτογραφία που τον έδειχνε σαν τον Ιησού να φροντίζει έναν άρρωστο ηλικιωμένο. Μετά από σάλο, ο Αμερικανός πρόεδρος αναγκάστηκε να διαγράψει την ανάρτηση.