Η κηδεία του πρώην Πάπα Βενέδικτου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το πρωί της παραμονής της Πρωτοχρονιάς σε ηλικία 95 ετών, θα τελεστεί την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023 στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Βατικανού, Ματέο Μπρούνι.

Η τελετή, σύμφωνα με την ίδια πηγή, θα ξεκινήσει στις 09:30 τοπική ώρα, χοροστατούντος του πάπα Φραγκίσκου.

The late Joseph Ratzinger was born in Marktl, Germany, on 16 April 1927.

At an early age, he discovered the beauty of faith in Christ through his family’s clear witness of goodness and hope.

On 19 April 2005, he was elected as the 265th Pope.https://t.co/BSziR5bcKy pic.twitter.com/Zs0mnsrT81