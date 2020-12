Παραιτήθηκε ο σύμβουλος του Τραμπ που έλεγε ότι οι μάσκες δεν είναι ασφαλείς!

Ο Σκοτ Άτλας δεν είναι μόνο ένας άνθρωπος που βρέθηκε στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ δίνοντας, όπως και ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, αμφιλεγόμενες «συμβουλές». Είναι εκείνος που πριν από μερικές μέρες καλούσε τον κόσμο να μην ακολουθήσει τις συμβουλές των ειδικών για την ημέρα των Ευχαριστιών.

Είναι ο άνθρωπος που βρέθηκε δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ όταν εκείνος ουσιαστικά έκανε… πέρα τον Άντονι Φάουτσι. Και κάπως έτσι ο Σκοτ Άτλας βρήκε «βήμα» για να λέει πράγματα που άφηναν πολλούς στις ΗΠΑ (και όχι μόνο) με το στόμα ανοιχτό.

Ο Σκοτ Άτλας ήταν ένα από τα πρόσωπα του κλιμακίου αντιμετώπισης της πανδημίας που προκαλεί ο κορονοϊός που συγκρότησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν ίσως το πιο αμφιλεγόμενο πρόσωπο. Και τώρα που ο χρόνος στον Λευκό Οίκο τελειώνει, είπε κι εκείνος να παραιτηθεί.

«Γράφω αυτές τις γραμμές για να υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του ειδικού συμβούλου του προέδρου των ΗΠΑ», αναφέρει η επιστολή του Δρ. Άτλας, την οποία ανέβασε στο Twitter, αφού είχε ήδη διαρρεύσει στον Τύπο.

Honored to have served @realDonaldTrump and the American people during these difficult times. pic.twitter.com/xT1hRoYBMh